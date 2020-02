Armin Laschet will CDU-Vorsitzender werden - Spahn soll sein Vize werden

Will CDU-Chef werden: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Berlin. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet kandidiert für den CDU-Vorsitz. Jens Spahn will er als seinen Stellvertreter.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kandidiert für den CDU-Vorsitz. Das erklärte er am Dienstag in der Bundespressekonferenz gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der seinerseits auf eine Kandidatur verzichtet.

Spahn erklärte, die CDU befinde sich in einer massiven Krise. Seine Partei habe viel Vertrauen verloren und zu häufig über Personalfragen diskutiert. Dabei sei vergessen worden, die Verantwortung für das Land zu übernehmen. „Wir brauchen Klarheit für die CDU und für Deutschland“.

CDU-Vorsitz: Spahn verzichtet und unterstützt Laschet

Er habe intensiv nachgedacht, was das Beste sei für die CDU. Klar sei: Es könne nur einen Parteichef geben. Deshalb müssten andere zurückstecken. „Ich werde daher nicht für den Vorsitz kandidieren und unterstütze Armin Laschet“.

Spahn sagte, es brauche eine integrative Persönlichkeit als Parteivorsitzenden. Armin Laschet habe in NRW gezeigt, dass er Konservative, Soziale und Liberale in einer Mannschaft zusammenführen könne. Laschet habe eine Wahl gewonnen und regiere erfolgreich das größte Bundesland. Deshalb unterstütze er ihn.

Laschet über Merz und Röttgen: „Konnten sich Team-Gedanken nicht anschließen“

Laschet sagte, er und Spahn wollten „alle in der Partei zusammenhalten“ und gemeinsam am Zusammenhalt in Deutschland arbeiten. „Wir müssen unser Land und unsere Partei wieder zusammenführen – und deshalb kandidiere ich“, sagte Laschet.

Der Ministerpräsident sagte mit Blick auf seine Mitbewerber Friedrich Merz und Norbert Röttgen, es sei in den Tagen zuvor alles für eine Mannschaftsaufstellung getan worden, dem hätten sich aber nicht alle angeschlossen: „Ich bedauere, dass sich nicht alle Kandidaten diesem Team-Gedanken anschließen konnten”, so Laschet.

Armin Laschet kündigte an, im Falle seiner Wahl Spahn als Nachfolger im Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU vorzuschlagen.

Damit konkurrieren nun drei Kandidaten um den CDU-Vorsitz. Nach Norbert Röttgen verkündete auch Friedrich Merz seine Kandidatur offiziell. Die Wahl des Nachfolgers von Annegret Kramp-Karrenbauer soll am 25. April stattfinden. (mün/max)