Mo, 16.03.2020, 12.41 Uhr

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, schließen in dieser Woche bundesweit fast alle Schulen und Kitas. Eine vernünftige Entscheidung, findet der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts in Berlin, Lars Schaade. Gleichzeitig warnt Schaade vor so genannten Coronapartys.