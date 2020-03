Coronavirus schafft in Deutschland plötzlich die Digitalisierung

Im Wohnzimmer scharrt es. Klingt gefährlich. Aber ich darf nicht hinein. Die Chefin hat Fortbildung in Positiver Psychologie, digital. „Zoom“, sagt sie ganz lässig in der Mittagspause, als ob sie seit Jahrzehnten an Online-Seminaren teilnähme. Dabei kennt sie die Software „Zoom“ gerade mal 48...