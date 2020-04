Coronavirus: Wie geht es für berufstätige Mütter nach der Krise weiter?

Die Corona-Ferien dauern jetzt mehr als vier Wochen an. Für berufstätige Eltern ist diese Zeit etwas ganz Besonderes. Selten lebt man als Familie so intensiv miteinander. Man lernt die Kinder neu kennen, ihre Vorlieben, ihre Schwächen, ihre Spiele. Und vor allem die Kinder kommen in den Genuss, die...