Trump will Desinfektions-Äußerung nur "sarkastisch" gemeint haben

Sa, 25.04.2020, 10.43 Uhr

Er will es nur "sarkastisch" gemeint haben: Nachdem US-Präsident Donald Trump mit seinen Äußerungen über mögliche Desinfektionsmittel-Injektionen für Corona-Patienten für Fassungslosigkeit gesorgt hat, ist der Präsident zurückgerudert. "Ich habe eine sarkastische Frage an Reporter wie Sie gestellt, nur um zu sehen, was passiert", sagte Trump zu Journalisten im Weißen Haus. SOUNDBITE