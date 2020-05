Do, 28.05.2020, 17.38 Uhr

Donald Trump geht auf Konfrontationskurs mit Twitter. Der US-Präsident wollte noch am Donnerstag eine Verordnung zu Online-Netzwerken unterzeichnen. Damit will er Zeitungsberichten zufolge ein Vorgehen gegen Twitter & Co. wegen angeblicher Unterdrückung der Meinungsfreiheit erleichtern.