Gegen Rassismus: Gedenken in Berlin an George Floyd

So, 31.05.2020, 12.49 Uhr

Auch in Berlin ist gegen Polizeigewalt in den USA demonstriert worden. Mehr als 2000 Menschen versammelten sich gegenüber der US-Botschaft zu einem Gedenken an den getöteten Schwarzen George Floyd. In Berlin sind Demonstrationen wieder ohne Teilnehmerbeschränkungen erlaubt.