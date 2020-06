Normalerweise macht der Chaos Computer Club auf Missstände aufmerksam, aber ausnahmsweise hat er an einem Regierungsprojekt nichts auszusetzen: In Bezug auf den Datenschutz ist die Corona-Warn-App in Ordnung – auch wenn Kommentatoren in sozialen Netzwerken das in Zweifel ziehen.

