Gewalt bei Protesten gegen Corona-Ausgangssperre in Serbien

Mi, 08.07.2020, 11.00 Uhr

Weil die Zahl der Corona-Toten in Serbien binnen 24 Stunden einen neuen Höchststand erreicht hat, soll am Wochenende eine landesweite Ausgangssperre gelten. Dagegen protestierten tausende Menschen in Belgrad, einige stürmen das Parlamentsgebäude.