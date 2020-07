Do, 23.07.2020, 16.00 Uhr

Bei den Protesten in Portland ist der Bürgermeister von Tränengas getroffen worden. Er spricht von verfassungswidrigen Aktionen der Bundespolizei, die US-Präsident Donald Trump in die Stadt geschickt hatte. Trump will sich damit offenbar als Hüter von Recht und Ordnung präsentieren.