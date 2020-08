Sa, 22.08.2020, 07.10 Uhr

Der schwer kranke Kreml-Kritiker Alexej Nawalny befindet sich auf dem Weg nach Deutschland. Ein Rettungsflugzeug mit dem im Koma liegenden russischen Oppositionspolitiker an Bord startete in der Nacht am Flughafen von Omsk zum Flug nach Berlin. Dort soll Nawalny in der Charité behandelt werden.