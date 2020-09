So, 27.09.2020, 17.01 Uhr

Der Oberste Gerichtshof in Washington ist ein entscheidender Machtfaktor in den USA. Donald Trump will den vakanten Posten am Supreme Court kurz vor der Wahl am 3. November mit der erzkonservativen Bundesrichterin Amy Coney Barrett besetzen. Die konservative Mehrheit in dem neunköpfigen Richtergremium könnte damit auf Jahre zementiert werden.