Aserbaidschan will in Berg-Karabach "bis zum Sieg" kämpfen

Mi, 30.09.2020, 20.19 Uhr

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew will in Berg-Karabach "bis zum Sieg" kämpfen. Die armenischen Soldaten in der von beiden Staaten beanspruchten Region "werden hier sterben", sagte Alijew.