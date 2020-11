US-Wahl: Diese TV-Sender übertragen den Wahlabend live

Frenetischer Schlussspurt von Donald Trump im US-Wahlkampf: Bei mehreren Kundgebungen am Sonntag hat sich der Präsident siegesgewiss gezeigt. Sein Herausforderer Joe Biden sagte bei einem Auftritt in Pennsylvania: "In zwei Tagen können wir eine Präsidentschaft beenden, die diese Nation gespalten hat."

Berlin. Am 3. November wählen die US-Bürger ihren neuen (oder alten) Präsidenten. So können Sie die Entwicklungen live im Fernsehen verfolgen.

Am Dienstag, 3. November, wird in den USA der Kampf um das Präsidentenamt zwischen Donald Trump und Joe Biden an den Wahlurnen ausgefochten. Wer die neuesten Entwicklungen und Hochrechnungen live verfolgen will, findet auf mehreren deutschsprachigen TV-Sendern ein breites Angebot an Sonder-und Live-Sendungen. Hier eine Übersicht für den Wahlabend: