Todenhöfer gründet Partei und liefert One-Man-Show vor dem Brandenburger Tor

Todenhöfers Parteigründung wird zur One-Man-Show in Berlin

Im Rücken das Brandenburger Tor , vor sich den Berliner Tiergarten: Es ist kein bescheidener Ort, den der Publizist und Aktivist Jürgen Todenhöfer sich da ausgesucht hat. Mitten im politischen Zentrum Berlins findet sie statt, die erste Veranstaltung seiner frisch gegründeten Partei.

Todenhöfer steht im Mittelpunkt des Abends und der Partei

„ Team Todenhöfer “ strahlt von der Bühne, später wird der Schriftzug auch auf das Brandenburger Tor projiziert werden.

Der Name ist Programm: Im Mittelpunkt dieses Abends, im Mittelpunkt dieser Partei steht der Publizist Todenhöfer.

Keinen anderen Programmpunkt gibt es, fast zwei Stunden lang spricht Todenhöfer an seinem 80. Geburtstag auf der Bühne, ohne Notizen. Kaum ein Thema, dass er nicht anschneiden kann mit den Worten „Ich kann Ihnen da eine persönliche Geschichte erzählen“.

Auf dem Brandenburger Tor steht „Team Todenhöfer“. Davor spricht aber nur der Namensgeber selbst. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Todenhöfer fordert CDU mit „humanistischer Revolution“ heraus

Dass er sich dabei immer mal wieder wiederholt, scheint sein Publikum nicht zu stören. Für 1000 Menschen war die Versammlung am Abend angemeldet, gekommen sind etwa zwei- bis dreihundert. Mit Masken und verteilt auf die Abstandsmarkierungen am Boden stehen sie vor der Bühne, auf der Todenhöfer auf- und abtigert, während er spricht.

Die Partei trete an, „diese Führungsriege, die es nicht kann, herauszufordern“, sagte Todenhöfer. Das Ziel sei nicht weniger als eine „humanistische Revolution“. In konkreter Politik bedeutet das: das Ende von Bundeswehreinsätzen im Ausland, der Stopp von Waffenexporten in Krisenregionen und Steuersenkungen für die Mittelschicht.

Auch drei Jahre Elternzeit und den Bau von einer Millionen neuen Wohnungen im Jahr verspricht Todenhöfer.

sad