Corona: Helfen radikale Maßnahmen wie Ausgangssperren?

Es ist eine neue Stufe im Kampf gegen Corona: Mehrere Bundesländer (Bayern, Baden-Württemberg) haben für Hotspots mit besonders hohen Infektionszahlen nächtliche Ausgangssperren beschlossen. Betroffen sind Gebiete mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen (in Bayern: über 300) pro 100.000 Einwohnern.

Bürger dürfen nachts nicht mehr aus dem Haus. Es sei denn, sie haben einen triftigen Grund, etwa für die Arbeit oder wegen eines medizinischen Notfalls. Auch in den rheinland-pfälzischen Städten Ludwigshafen und Speyer herrscht ab Sonnabend nachts ein Ausgehverbot.

Lesen Sie mehr: In diesen Städten und Kreisen gelten Ausgangsbeschränkungen

Um die neue Maßnahme gibt es jetzt eine heftige Diskussion. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, sieht solche Ausgehverbote kritisch. „Ausgangssperren sind eine weitere, deutliche Einschränkung für die Menschen . Sie müssen in jedem Fall verhältnismäßig, das bedeutet geeignet und erforderlich, sein“, sagte er unserer Redaktion: „Das kommt insbesondere dann in Betracht, wenn das Infektionsgeschehen diffus ist und nicht konkreten Quellen, wie etwa einem Altenheim oder einer Fleischproduktion, zugeordnet werden kann.“

Gähnende Leere am Abend in der Mannheimer Innenstadt: Seit Freitag gilt in der Stadt eine nächtliche Ausgangssperre. Foto: Christoph Bluethner

Linken-Jurist Movassat hält Sperren für verfassungswidrig

Ausgangssperren könnten zwar Kontakte reduzieren und den Bürgern die Gefährlichkeit der Situation verdeutlichen. Landsberg warnt aber: „Ausgangssperren sind nicht automatisch ein geeignetes Mittel für alle Gebiete mit besonders hohem Inzidenzwert.“ Es habe sich gezeigt, dass rasant steigende Infektionszahlen auch andere Ursachen wie Hochzeitsfeiern oder Ausbrüche in Altenheimen und Krankenhäusern haben können: „In diesen Situationen wäre eine Ausgangssperre nicht das gebotene Mittel.“

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Der Diplom-Jurist und Bundestagsabgeordnete Niema Movassat (Linke) hält Ausgangssperren für verfassungswidrig: „Ein so gravierender Grundrechtseingriff wie die zeitweise, vollständige Aufhebung der grundgesetzlich geschützten Bewegungsfreiheit, muss im Gesetz definiert werden.“ Es sei „hochgradig bedenklich“, dass jetzt Landesregierungen darüber entscheiden würden. Movassat hält Ausgehverbote auch für nicht effektiv. „Das Coronavirus ist nicht nachtaktiv. Zudem finden tagsüber die meisten Kontakte statt: im Supermarkt, in Einkaufszentren, bei der Arbeit, im vollgestopften öffentlichen Nahverkehr.“

Lesen Sie dazu: Kommentar: Einsperren muss nicht sein

In Ländern wie Frankreich werden nächtliche Ausgangssperren schon länger eingesetzt. In Italien hat die Regierung gerade das landesweite Ausgehverbot von 22 bis 5 Uhr verlängert. Aber wie wirksam sind Ausgangssperren und andere Corona-Regeln? Ein Blick auf die Länder , die die Pandemie erfolgreich eingedämmt haben, hilft weiter:

China – Harte Maßnahmen, die hierzulande nicht durchsetzbar sind

Chinas Maßnahmen gegen das Virus zählen wohl weltweit zu den drastischsten überhaupt. Die harten Lockdowns vom Frühjahr, bei denen die Bevölkerung ganzer Provinzen in ihren Wohnsiedlungen regelrecht eingesperrt war, sind allerdings in einem demokratischen Rechtsstaat weder durchsetzbar noch wünschenswert.

Corona – Mehr Infos zum Thema

Dennoch lässt sich am Beispiel der Volksrepublik auch für Deutschland sehr wohl lernen – etwa die konsequente Isolierung von Verdachtsfällen , die in extra eingerichtete Spitäler eingewiesen werden. Auf diesem Weg wurden die Infektionsketten innerhalb der Familien, die das Gros aller Ansteckungen in China ausmachten, unterbrochen.

Das chinesische Wuhan Mitte Februar dieses Jahres während des Lockdowns: (fast) menschenleere Straßen Foto: Str / AFP

Das Land konnte seine Wachstumskurve praktisch auf null drücken. Damit die Zahlen so niedrig bleiben, wurde ein überaus effizientes Quarantäne-System eingerichtet. Ins Land kommt nur, wer zwei aktuelle Corona-Tests vor Abflug vorweisen kann. Bei Ankunft werden sämtliche Passagiere aus dem Ausland direkt in Quarantäne-Hotels gefahren. Für die Zimmer bekommen die Gäste übrigens keinen Schlüssel – raus kann man zwar, aber nicht wieder rein.

Lesen Sie auch: WHO-Team soll Corona-Ursprung untersuchen

Südkorea: Moderate Corona-Zahlen dank guter Strategie

Das Land hat derzeit mit seiner dritten Corona-Welle zu kämpfen. Doch die täglichen Infektionszahlen rund um die 500er-Marke fallen im Vergleich zu Europa moderat aus. Vor allem aber stehen die Chancen gut, dass die Behörden auch diesen Ausbruch wieder unter Kontrolle bekommen.

Das Geheimnis des südkoreanischen Erfolgs lautete Kontaktverfolgung. Innerhalb von 24 Stunden werden Infizierte zunächst persönlich über ihre Kontakte der letzten Tage befragt. Das Gros der Arbeit findet dann jedoch digital statt: Auf einer gemeinsamen O n line-Plattform, die nur den Polizeibehörden und der Seuchenpräventionsbehörde zur Verfügung steht, werden die GPS-Daten vom Smartphone des Corona-Patienten hochgeladen.

Im vergangenen Februar: Arbeiter in Schutzanzügen sprühen Desinfektionsmittel auf einem Markt. Foto: Lee Jong-Chul / dpa

Diese geben detailliert Aufschluss über die Bewegungsabläufe der letzten 14 Tage. Sitznachbarn in Bussen oder Restaurants werden so ausfindig gemacht und zum Test gebeten. Ein Lockdown musste in Südkorea nicht verhängt werden. Sobald die Pandemie vorüber ist, bleibt den Ermittlern der Zugriff auf die GPS-Daten der Südkoreaner wieder verwehrt.

Vietnam ist eines der erfolgreichsten Staaten im Kampf gegen Corona

Mit unter 1400 Infektionsfällen und 35 Virustoten gilt Vietnam als einer der erfolgreichsten Staaten im Kampf gegen Covid-19. Viele der Strategien, mithilfe derer Vietnam bereits 2003 das Sars-Virus eindämmen konnte, wurden nun wieder angewandt.

Dazu gehörten – wie in praktisch jedem Land mit niedrigen Infektionszahlen – eine strenge Quarantäne , schnelle Entscheidungen der Regierung, aggressive Kontaktverfolgung und systematisches Testen. Ausgangsverbote wurden gezielt in besonders betroffenen Orten wie der Millionenstadt Danang eingesetzt.

Corona – Mehr zum Thema