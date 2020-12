Deutsche Einheit: Wo Ostdeutsche nach 30 Jahren noch immer unterrepräsentiert sind

Wenn die Deutschen an ihre liebsten Feiertage denken, kommt ihnen wohl zuerst Weihnachten in den Sinn. Auch Silvester sorgt bei vielen Menschen für freudige Erregung. In mancher Region schwört man zudem auf Karneval oder das Oktoberfest. Der Nationalfeiertag, der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, versetzt die Menschen indes erfahrungsgemäß eher weniger in Wallung. Die Gründe dafür sind vielfältig, wie der Bericht der Regierungskommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“ verdeutlicht, der gestern in Berlin vorgestellt wurde.

Das Gremium hatte anlässlich des 30. Einheitsjubiläums in diesem Jahr unter anderem die Aufgabe, die Begeisterung der Deutschen für die weltgeschichtlichen Ereignisse in den Jahren 1989/90 neu zu entfachen. Neben Politikern haben sich prominente ostdeutsche Schauspieler wie Jan Josef Liefers und Anna Maria Mühe in der Runde Gedanken gemacht, wie frischer Wind in die Feierlichkeiten kommen könnte. Die Pandemie machte die Jubiläumsplanungen jedoch zunichte. Dem Abschlussbericht konnte das Virus dagegen nichts anhaben. Darin geht es weniger ums Feiern, sondern um eine Bilanz der Entwicklungen in den vergangenen drei Jahrzehnten sowie um jene Stellen, an denen es aus ostdeutscher Sicht auf dem Weg zur Einheit noch immer hakt. Lesen Sie hier:Die Deutsche Wiedervereinigung ist ein beispielloser Erfolg

30 Jahre Einheit: Ostdeutsche sind in Chefetagen unterrepräsentiert

Mehrfach wird in dem knapp 230-seitigen Bericht eine mangelnde Repräsentation von Ostdeutschen in Chefetagen und an den sichtbaren Stellen der Gesellschaft beklagt – mal abgesehen vom Kanzleramt und seiner Dienstherrin Angela Merkel (CDU). Kommissionsmitglied Judith Enders, Politikwissenschaftlerin und Autorin, kritisierte, Ostdeutsche machten rund 18 Prozent der Bevölkerung aus, seien aber nur mit drei bis acht Prozent an herausgehobenen Positionen vertreten, was „sehr zu wünschen übrig lässt“. Die Kommission empfiehlt Bund, Ländern und Kommunen eine Selbstverpflichtung zur Besetzung von Führungspositionen mit Ostdeutschen. Bei Beförderungen sollen sie besonders berücksichtigt werden.

Eine Ost-Quote wird hingegen abgelehnt, sie sei „weder justiziabel noch praktikabel“, erläutert der Kommissionsvorsitzende Matthias Platzeck (SPD). Dennoch sei es „ein absolut ungesunder Zustand“, wenn Führungspositionen auch im Osten weiterhin mit Westdeutschen besetzt würden. Es müsse nicht sein, dass dort jemand sitze, „der Schwäbisch spricht oder vom Niederrhein kommt“. Er könne auch aus Ostdeutschland kommen.

Maria Nooke, Brandenburgs Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Marco Wanderwitz (CDU/CSU), Ostbeauftragter, Matthias Platzeck (SPD), Vorsitzender der Kommission, und Judith Enders stellen den Abschlussbericht der Regierungskommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit" in der Bundespressekonferenz vor. (V.l.n.r.) Foto: Jˆrg Carstensen / dpa

Rassismus im Osten noch immer deutlich ausgeprägter

Seine Kritik bezieht Platzeck ausdrücklich auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch auf die Art, wie der Osten dort vertreten und dargestellt ist. „Ja, da gibt es, glaube ich, Defizite“, sagt Platzeck. Er könne die „Vorhaltung sehr gut nachvollziehen“, auch wenn er die Öffentlich-Rechtlichen an sich sehr schätze. Aber: „Im ,Tatort‘ ist der Osten immer dunkler, die Tapete um 30 Jahre älter.“ Eine solche Darstellung präge die Wahrnehmung von Ostdeutschland. Auch in ihrem Bericht fordert die Kommission den öffentlichen Rundfunk dazu auf, „die Berichterstattung aus den neuen Ländern in ihren vielschichtigen Programmen besser sichtbar werden zu lassen“. Lesen Sie auch:Was bedeutet für Sie der Tag der Einheit? Promis berichten

Eine Realität, die die Kommission ebenfalls beschreibt, ist der Rechtsextremismus. „Vor dem Hintergrund des noch immer signifikant höheren Niveaus an Rassismus, Fremden- und Ausländerfeindlichkeit in Ostdeutschland“ empfehle die Kommission dringend, die Demokratieförderung deutlich auszubauen. Platzeck erklärt sich den hohen Zuspruch für weit rechte Gruppierungen und Parteien auch mit den Erfahrungen vieler Menschen im Osten.

Wie kann man die deutsche Einheit stärker ins Bewusstsein rücken?

„Wenn die erste Begegnung mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Besuch beim Arbeits- und Sozialamt ist“, sagte Platzeck, entstehe kein Verständnis für die Vorteile der Demokratie. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), zugleich Vizevorsitzender des Gremiums, sagte, in vielen Biografien seien „tiefe Wunden geschlagen worden, die Narben hinterlassen“. Dies schlage sich auch in politischen Überzeugungen nieder. Auch interessant:Tag der Deutschen Einheit: Warum eigentlich der 3. Oktober?

Die Kommission spricht sich zudem dafür aus, Schwarz-Rot-Gold als Farben der Demokratie stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Außerdem schlägt sie vor, den 9. November als Tag der Maueröffnung, der Pogromnacht 1938 und der Novemberrevolution 1918 als nationalen Gedenktag zu begehen. Der 9. Oktober solle als „Tag der Demokratie“ in Erinnerung an die Demonstration mit mehr als 70.000 Teilnehmern in Leipzig 1989 gefeiert werden. Ferner soll es ein „Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit“ geben, um gesellschaftliche Umbrüche zu erforschen.