Nashville: Nach Explosion laufen die Ermittlungen auf Hochtouren

Fast zwei Tage nach einer mysteriösen Explosion in der Innenstadt von Nashville im US-Staat Tennessee tappen die Behörden hinsichtlich des Täters und möglicher Beweggründe weiter im Dunkeln. Beim Bundeskriminalamt FBI sind bereits mehr als 500 Hinweise eingegangen. Sicher erscheint nach Angaben der Kripo nur, dass kein Massenmord beabsichtigt war. Auch deutet bisher nichts auf politische Hintergründe hin.

Um 5:30 morgens am ersten Weihnachtstag hört Mary Ellen Brown, deren Wohnung am Ufer des Cumberland Flusses wenige Straßenblocks vom Tatort entfernt ist, laute Schüsse. Bald danach ertönen Polizeisirenen. Streifenwagen treffen an der Second Avenue am Rande der Altstadt und unweit des Touristenviertels sowie des Staatskapitols der Hauptstadt Tennessees ein. Hintergrund: Explosion in Innenstadt von Nashville - Drei Verletzte

Dort finden sie ein abgestelltes, weißes Wohnmobil. Wie Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras später ergeben, wurde der Wagen dort kurz vor halb zwei Uhr morgens abgestellt.

Nashville: Wohnmobil explodierte nach Lautsprecher-Warnungen

Bald danach spielen sich Szenen wie in einem Science-Fiction-Thriller ab. Um Punkt 6 Uhr 15 ist erstmals eine Computerstimme zu hören, die aus dem offenbar gestrandeten Wohnwagen kommt. Die Worte "Dieser Wagen wird in 15 Minuten explodieren" dröhnen monoton aus dem geparkten Wagen. Im Minutentakt wird die Warnung wiederholt.

Ein halbes Dutzend mutige Beamte der Polizei Nashville eilen in an angrenzenden Straßenblocks von Tür zu Tür und versuchten, die Nachbarschaft schnellstmöglich zu räumen. Um halb sieben sendet die Stimme aus dem Wohnmobil eine neue Botschaft: "Wenn Ihr diese Nachricht hören könnt, dann evakuiert sofort! Evakuiert sofort!" Wenige Sekunden danach ein lauter Knall, unter einem gleißendes Licht geht der Wagen in Flammen auf.

Einsatzkräfte in Nashville nach der Explosion. Viele Gebäude der Innenstadt sind zerstört. Foto: dpa

Befand sich der Täter während der Explosion im Wohnmobil?

Am selben Abend wird in der Nähe des ausgebrannten Wracks menschliches Gewebe gefunden, aller Voraussicht nach des Täters, der in dem glühenden Inferno starb, mutmaßt das FBI. Die Fahndungen wurden folglich eingestellt.

Drei Menschen wurden bei der Explosion verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, keiner von ihnen lebensgefährlich. Die Detonation verwüstet jedenfalls weite Teile der Altstadt in jener traditionsreichen Südstaatenmetropole, die als "Geburtsort der Country Musik" bekannt ist. Historische Altbauten liegen in Trümmern und mehr als drei Dutzend Geschäfte sowie Firmen werden zerstört.

Wegen der Gefahr einstürzender Bauten wird die Gegend weiträumig abgeriegelt und wird nach Angaben von Nashvilles Bürgermeister John Cooper "allerfrühestens wieder am Sonntag für Fußgänger und Autoverkehr freigegeben".

Galt die Explosion dem Mobilfunkanbieter AT&T?

Wie FBI-Sonderagent Doug Korneski sagte, "laufen die Ermittlungen an mehreren Fronten, und wir wollen zu diesem Zeitpunkt keinen Täter und keine möglichen Motive ausschließen" betonte Korneski. Nach einer Theorie galt der Anschlag einem Gebäude des Telekommunikationsunternehmens AT&T, vor dem der Wohnwagen abgestellt war. Durch die Explosion wurde nämlich der Handy- und Mobilfunkverkehr in weiteren Teilen der Stadt lahmgelegt.

Auch wollen die Ermittler feststellen, ob der Tatsache, dass der erste Weihnachtstag gewählt wurde, symbolische Bedeutung zukommt oder dies vielmehr Zufall war. Am Sonntag schaltete sich auch FBI-Direktor Andrew McCabe in die Ermittlungen ein. Er warnte davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. Die Detonation sei so gewaltig gewesen, die Trümmer erstreckten sich über ein so weites Gebiet, dass schnelle Antworten nicht zu erwarten seien. "Insbesondere geht es uns darum, den Täter zunächst zu identifizieren" betonte McCabe.

Danach würden sich die Ermittlungen auf mögliche Beweggründe konzentrieren. Flankiert werden die Ermittler vor Ort von verhaltensanalytischen Spezialisten des FBI, die in deren Ausbildungszentrum in Quantico, Virginia, arbeiten.

Gouverneur von Tennessee appelliert an Trump - Präsident soll Notstand ausrufen

Der zuständige Staatsanwalt Donald Cochran sprach von einem "riesigen Puzzle, dessen zahlreichen Teile wir nun zusammenfügen müssen". Unter anderem geht die Kripo der Frage nach, ob der Täter womöglich aus Nashville selbst stammte.

Tennessees Gouverneur Bill Lee, der am Tag nach der Explosion die Trümmer besichtigte, nannte es "ein Wunder, dass bei einem so schockierend großem Schaden niemand ums Leben kam." Lee appellierte an Präsident Donald Trump, einen Notstand auszurufen und dem Staat Gelder und personelle Ressourcen des Bundes zur Verfügung zu stellen.

