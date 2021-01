USA: Das ist das Kapitol in Washington

In Washington befindet sich nicht nur der Amtssitz des US-Präsidenten, das Weiße Haus: Auch zahlreiche andere wichtige Institutionen haben in der US-Hauptstadt ihren Sitz. Ein Überblick.

Washington. Bei Ausschreitungen haben am Mittwoch hunderte Trump-Unterstützer das US-Kapitol in Washington gestürmt. Doch was ist das Kapitol?

Am Mittwoch überschlugen sich die Ereignisse in den USA: Zunächst zogen nach einer Rede von noch-Präsident Donald Trump Massen seiner Anhänger durch Washington. Dann eskalierte die Situation: Hunderte Menschen stürmte das Kapitol. Die dort laufende Sitzung, bei der die Wahl von Joe Biden zum künftigen US-Präsident bestätigt werden sollte, musste unterbrochen werden. Doch was ist das Kapitol eigentlich?

USA: Demonstranten stürmen Kongress USA: Demonstranten stürmen Kongress Mitglieder der DC National Guard haben sich am Abend vor dem Kapitol in Washington postiert. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Einige der Trump-Anhänger, die das Kapitol in Washington stürmten, waren verkleidet. Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Eine Demonstrantin steht als Freiheitsstatue verkleidet vor dem Kapitol. Trump-Anhänger hatten das Gebäude am Mittwoch gestürmt. Foto: Jon Cherry/Getty Images/AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Mitglieder der rechtsextremen Gruppe "Proud Boys" unterzeichnen vor dem Kapitol in Washington ein Papier. Foto: Jon Cherry/Getty Images/AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Polizisten verbarrikadieren mit gezogener Waffe eine Tür, die in den Saal des Repräsentantenhauses führt. Foto: J. Scott Applewhite/dpa



USA: Demonstranten stürmen Kongress Die Eindringlinge konfrontieren die Sicherheitskräfte im Kapitol. Foto: Saul LOEB / AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Die Polizei versucht, das Kapitol vor Eindringlingen zu schützen. Foto: dpa

USA: Demonstranten stürmen Kongress US-Präsident Trump hatte seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgefordert vor das Kapitol zu ziehen. Foto: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

USA: Demonstranten stürmen Kongress Vor dem Kongress sammelten sich Tausende Trump-Anhänger. Foto: Olivier DOULIERY / AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Ein Mann in Schutzausrüstung fordert die Demonstranten auf, in das Kapitol einzudringen. Foto: Joseph Prezioso / AFP



USA: Demonstranten stürmen Kongress Trump-Unterstützer feiern sich selbst in den Gängen des Kapitols. Foto: Saul LOEB / AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Kongress-Mitglieder rennen in Deckung als Demonstranten versuchen, in das Kapitol einzudringen. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Mitglieder des US-Repräsentantenhauses suchen während den Ausschreitungen Schutz auf der Tribüne. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

USA: Demonstranten stürmen Kongress Sicherheitskräfte setzen einen Teil der Eindringlinge vor dem Saal des Repräsentantenhauses fest. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Auch vor dem Kapitol kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Trump-Anhängern. Foto: SMIALOWSKI / AFP



USA: Demonstranten stürmen Kongress Papiere und Gasmasken wurden zurückgelassen, nachdem Mitglieder des Repräsentantenhauses das Repräsentantenhaus verlassen haben, als Demonstranten versuchen, in die Kammer im US-Kapitol einzudringen. Foto: J. Scott Applewhite/dpa

USA: Demonstranten stürmen Kongress Die Eindringlinge posierten in der Rotunde des Kapitols in Militärausrüstung. Foto: Saul LOEB / AFP

USA: Demonstranten stürmen Kongress Die Demonstranten zerschlugen Fenster, bei dem Versuch in das Kapitol einzudringen. Foto: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

USA: Demonstranten stürmen Kongress Trump-Supporter auf den Treppen des Kapitol. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

Auf dem "Capitol Hill" in Washington D.C. gelegen ist das Parlamentsgebäude das Herzstück der US-Demokratie. Es ist der Sitz der beiden amerikanischen Parlamentskammern, des Senats und des Repräsentantenhauses, die gemeinsam den Kongress bilden. Der besteht aus den von den Bürgern der USA gewählten Abgeordneten, etwa vergleichbar mit dem Deutschen Bundestag und Bundesrat. In letzterem werden die Mitglieder jedoch im Gegensatz zu den USA nicht direkt vom Volk gewählt.

Alle Entwicklungen nach dem Sturm auf das US-Kapitol lesen Sie in unserem Newsblog

Mehr Artikel zu den Ausschreitungen rund um das Kapitol

Das Kapitol in Washington D.C.: Machtzentrum der USA

Der US-Kongress bildet auf Bundesebene die gesetzgebende Gewalt, die sogenannte Legislative. Damit sind die Abgeordneten für die Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten verantwortlich. Außerdem haben sie das Budgetrecht, entscheiden also über den Bundeshaushalt, und kontrollieren die Exekutive, einschließlich des Präsidenten, seiner Minister und der Geheimdienste.

Gleichzeitig ist das Kapitol eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in den USA. Drei bis fünf Millionen Menschenbesuchen das Bauwerk jährlich. Dabei dürfen Touristen es seit den Anschlägen vom 11. September 2001 nur noch als Teil einer geführten Gruppe betreten. Lesen Sie auch: Donald Trump trägt die Schuld für die Gewalt am Kapitol - Ein Kommentar

Das Kapitol in Washinton D.C. gilt als das Machtzentrum der USA. Foto: dpa

Die Heimat von Senat und Repräsentantenhaus: Das Kapitol

Das Gebäude entstand in den Jahren 1793 bis 17823 im klassizistischen Stil und wurde seitdem mehrfach renoviert und erweitert. Viele Amerikaner kennen es auch von der Rückseite des 50-Dollar-Scheins, auf dem das Kapitol zu sehen ist. In dessen inneren finden sich neben den Plenarsälen, in denen Senat und Repräsentantenhaus tagen, viele bedeutende Werke amerikanischer Künstler. In unmittelbarer Nähe zum Kapitol befindet sich auch der Supreme Court, das oberste Gericht der Vereinigten Staaten.

In der Geschichte der USA kam es immer wieder zu Ausschreitungen rund um das Kapitol. So eröffneten 1954 Nationalisten aus Puerto Rico im Inneren des Gebäudes das Feuer auf den Senat, ohne dabei größeren Schaden anzurichten. 1975 explodierte vor dem Plenarsaal des Senats eine Bombe, 1998 stürmte ein bewaffnete Mann das Gebäude und tötete zwei Polizisten.

(nfz)