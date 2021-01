RAF-Fahndung: Erddepot gefunden: Führt die Spur zur Terrorgruppe?

Waldarbeiter sind womöglich auf ein Erddepot der Terrorgruppe „Rote Armee Fraktion“ (RAF) gestoßen. Das niedersächsische Landeskriminalamt schließt das ausdrücklich nicht aus.

Darauf deuten einige Schriften aus den 80er Jahren hin, die – zusammen mit Flüssigkeiten – in einem Kunststofffass vergraben waren. Sie wurden bereits am Freitag in einem Waldgebiet nahe dem niedersächsischen Seevetal gefunden. Erst am Wochenende machten die Behörden den Fund dann publik.

RAF-Depot gefunden? Terrorgruppe löste sich 1998 auf

Eine Meldung wie ein Echo aus fernen Zeiten. Denn die RAF hat sich 1998 aufgelöst. Nach drei Terroristen, die 1990 untertauchten, wird allerdings immer noch europaweit gesucht. Gerade in Niedersachsen hatte es immer wieder Überfälle – insgesamt zwölf - auf Geldtransporter und Supermärkte gegeben, die den früheren RAF-Terroristen Daniela Klette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg zugerechnet werden.

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Mehr als zwei Jahrzehnte hielt die Rote Armee Fraktion (RAF) Deutschland in Atem. Sie verantwortete Anschläge, Entführungen und Morde. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Nach Baaders Befreiung aus der Haft gründete er im Mai 1970 die linksextremistische Terrorgruppe zusammen mit Gudrun Ensslin, Horst Mahler, Ulrike Meinhof (Foto) und anderen. Die Gruppe wurde zunächst als „Baader-Meinhof-Bande“ bezeichnet, Mitte der 70er-Jahre setzte sich der selbstgewählte, auf die sowjetische Rote Armee bezogene Name „Rote Armee Fraktion“ durch. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Bereits 1968 hatten Baader und Ensslin zwei Kaufhäuser in Brand gesetzt. Sie wurden gefasst und vor Gericht gestellt. Dort wurden sie von Mahler als Anwalt vertreten, Meinhof nahm als Reporterin am Prozess teil. Die Führungsriege der sogenannten ersten RAF-Generation kam so zum ersten Mal zusammen. Foto: imago stock&people

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Die RAF verstand sich als Stadtguerilla, die sich gegen Kapitalismus, die parlamentarische Demokratie und bürgerliche Lebensformen wandte. Beeinflusst wurde sie von der Westdeutschen Studentenbewegung der 60er-Jahre, aus der die außerparlamentarische Opposition (APO) hervorging. Dass am 2. Juni 1967 der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen wurde (das Foto zeigt Ohensorgs Beerdigung), ließ die Situation weiter eskalieren. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Auch das Attentat auf Rudi Dutschke, den Wortführer der Studentenbewegung, am 11. April 1968 hat wohl dazu beigetragen, dass sich innerhalb der APO ein militanter Teil entwickelte. Nach dem Zerfall der Bewegung 1969 fand diese Radikalität ihren Ausdruck in der RAF. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone



Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Im Mai 1972 starteten die Terroristen um Ulrike Meinhof eine Offensive mit mehreren Anschlägen in deutschen Städten, unter anderem auf die Polizei in Augsburg und München. Vier Menschen kamen dabei ums Leben. Schon kurze Zeit später fassten die Ermittler Andreas Baader – Ulrike Meinhof wurde zwei Wochen nach ihm verhaftet. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Bis Ende Juni 1972 befand sich die komplette Führungsriege der ersten RAF-Generation in Haft. Foto: imago

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Wichtigstes Ziel der zweiten RAF-Generation um Siegfried Haag und Roland Mayer war es, die inhaftierte erste Generation zu befreien. Dafür brauchten sie Druckmittel. Foto: imago stock&people

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Also gingen die Terroristen dazu über, Geiseln zu nehmen. Erstes Opfer war der Berliner CDU-Spitzenkandidat Peter Lorenz. Foto: imago stock&people

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Die Entführung ereignete sich am 27. Februar 1975, als der Politiker mit dem Auto auf dem Weg ins Büro war. Zwei Männer und eine Frau stoppten den Wagen, schlugen seinen Fahrer nieder und entführten Lorenz. Anschließend forderten sie die Freilassung inhaftierter Terroristen. Unter anderem kam Verena Becker frei. Es sollte das einzige Mal bleiben, dass die Regierung auf einen Erpressungsversuch der RAF einging. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone



Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Am 4. April 1975 nahm die RAF Geiseln in der deutschen Botschaft in Stockholm. Zwei Diplomaten wurden getötet. Als ein Sprengsatz aus Versehen detonierte, starben auch zwei Terroristen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Am 9. Mai 1976 starb Ulrike Meinhof. Sie erhängte sich mit einem in Streifen gerissenen Handtuch an ihrem Zellenfenster in der JVA Stuttgart-Stammheim. Foto: imago

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion 1977 sollte als blutigstes Jahr in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen. Es begann mit der Ermordung des Generalbundesanwalts Siegfried Buback am 7. April. Er wurde zusammen mit seinem Fahrer Wolfgang Göbel und dem Leiter der Fahrbereitschaft der Bundesanwaltschaft Georg Wurster in seinem Wagen erschossen. Wer die Tat begangen hat, ist bis heute unklar. Foto: imago stock&people / imago/Sven Simon

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Am 30. Juli 1977 folgte der Mord an Jürgen Ponto, Vorstandssprecher der Dresdner Bank AG. Weil das RAF-Mitglied Susanne Albrecht persönlich mit ihm bekannt war, lud er sie zu sich nach Hause ein. Sie erschien mit Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar, um ihn zu entführen. Doch als sich Ponto wehrte, schossen Mohnhaupt und Klar auf ihn. Er starb im Krankenhaus. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Seinen Höhepunkt erreichte der Linksterrorismus in Deutschland im sogenannten Deutschen Herbst im September und Oktober 1977. Der Präsident des Bundesverbandes der Arbeitgeber Hanns Martin Schleyer wurde am 5. September zunächst entführt. Foto: imago



Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Die Terroristen überfielen Schleyer in seinem Auto und erschossen seine vier Begleiter. Foto: imago stock&people

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Ein Fahndungsblatt zeigt die Hauptverdächtigen Friederike Krabbe, Willy Peter Stoll und Rolf Clemens Wagner sowie die zur Tat benutzten Autos. Mit der Geiselnahme wollte man erneut alle inhaftierten RAF-Terroristen der ersten Generation freipressen. Foto: imago stock&people

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Als die Regierung nicht darauf einging, entführte die mit der RAF kooperierende Palästinensische Volksfront zur Befreiung Palästinas die Lufthansamaschine „Landshut“ am 13. Oktober 1977. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Die 86 Passagiere konnten am 18. Oktober durch einen GSG9-Einsatz befreit werden. Drei von vier Terroristen wurden erschossen. Der Pilot war bereits zuvor von den Geiselnehmern getötet worden. Foto: dpa Picture-Alliance / Heinz Wieseler / picture-alliance / dpa

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Die „Landshut“ befand sich bis 2017 auf dem Flugzeug-Friedhof des International Airport von Fortaleza in Brasilien. Foto: imago stock&people / imago/Agencia EFE



Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Nach der gescheiterten Geiselnahme tötete die RAF Hanns Martin Schleyer am 18. Oktober 1977. Seine Leiche legten die Terroristen in den Kofferraum eines Autos und teilten Medien den Standort im französischen Mülhausen mit. Doch es sollte noch mehr Tote geben. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Die RAF-Spitze der ersten Generation beging noch am gleichen Tag kollektiven Selbstmord. Andreas Baader und Jan-Carl Raspe erschossen sich in ihren Zellen in der JVA Stammheim mit Waffen, die zuvor hineingeschmuggelt worden waren. Foto: imago stock&people

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Gudrun Ensslin (r.) erhängte sich mit einem Kabel. Einen knappen Monat später, am 12. November 1977, tat es RAF-Gründungsmitglied Ingrid Schubert (l.) ihr gleich. Sie starb in ihrer Zelle in der JVA München. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Auch Irmgard Möller hatte sich am 18. Oktober 1977 umbringen wollen. Sie fügte sich vier Herzstiche mit dem anstaltseigenen Besteckmesser zu. Sie waren aber nicht tödlich. Damit war Möller die einzige Überlebende der sogenannten Todesnacht von Stammheim. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Großer Andrang bei der Beerdigung der drei RAF-Terroristen Baader, Ensslin und Raspe auf dem Stuttgarter Dornhaldenfriedhof am 28. Oktober 1977. Foto: imago stock&people / imago/Horst Rudel



Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Etwa 1000 Polizisten bewachten die Beerdigung und kontrollierten die Teilnehmer. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Nachdem die zweite RAF-Generation damit gescheitert war, die erste Generation freizupressen, konzentrierte sich die dritte Generation ab Mai 1982 auf ein neues Ziel: präzise geplante Angriffe und Kooperation mit anderen westeuropäischen linksextremistischen Gruppen. Von dieser Generation sind nur wenige Mitglieder bekannt. Zwischen 1985 und 1993 beging die RAF zehn Morde. Eines ihrer Opfer war der Diplomat Gerold von Braunmühl. Foto: imago stock&people / imago/Dieter Bauer

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Braunmühl wurde am 10. Oktober 1986 vor seinem Haus in Bonn-Ippendorf erschossen. Das Fluchtauto (Foto) fanden die Ermittler vier Tage später im Stadtteil Endenich. Als Tatwaffe wurde ein Revolver identifiziert, mit dem wahrscheinlich auch Hanns Martin Schleyer erschossen worden war. Foto: imago stock&people / imago/Dieter Bauer

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Am 30. November 1989 starb der Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, in Bad Homburg durch eine Bombe. Diese befand sich auf einem präparierten Fahrrad am Straßenrand. Herrhausens Fahrer wurde nur leicht verletzt. Die Täter konnte nicht ermittelt werden. Foto: imago stock&people

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Am 27. Juli 1990 überlebte Staatssekretär Hans Neusel einen Bombenanschlag auf sein Auto an der Autobahnauffahrt Bonn-Auerberg. Foto: imago stock&people



Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Das letzte Todesopfer der RAF war Detlev Karsten Rohwedder, Präsident der Treuhandanstalt. Er wurde am 1. April 1991 von einem Scharfschützen ermordet. Seine Ehefrau wurde verletzt. Am Tatort wurden Haare gefunden, die 2001 Wolfgang Grams zugeordnet werden konnten. Die Bundesanwaltschaft hielt dieses Indiz aber für nicht ausreichend, um den Terroristen als Tatverdächtigen zu benennen. Grams war bereits im Juni 1993 beim Versuch seiner Festnahme durch die GSG9 gestorben. Todesursache war ein aufgesetzter Kopfschuss. Die Umstände seines Todes sind nicht vollständig geklärt. Foto: imago stock&people

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Anfang 1992 bot Bundesjustizminister Klaus Kinkel (r.) den RAF-Häftlingen Haftentlassung an, wenn im Gegenzug weitere illegale Aktionen unterblieben. Die RAF ging darauf ein. Gleichwohl verübten die Terroristen im März 1993 einen Sprengstoffanschlag auf die JVA Weiterstadt, bei dem niemand verletzt wurde. Es war die letzte Aktion der Terrorgruppe. Am 20. April 1998 verkündete sie ihre Selbstauflösung in einem Schreiben an die Nachrichtenagentur Reuters. Seitdem trat die RAF nicht mehr in Erscheinung. Foto: imago

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Einer der letzten Anschläge der RAF: Bomben zerstörten am 27. Maerz 1993 große Teile der Justizvollzugsanstalt Weiterstadt westlich von Darmstadt (Hessen). Der damals noch nicht in Betrieb genommene Neubau einer Justizvollzugsanstalt war mit 200 Kilogramm Sprengstoff angegriffen worden. Die mit Haftbefehl gesuchten RAF-Mitglieder Daniela Klette und Volker Straub waren nach Erkenntnis der Ermittler am Terroranschlag beteiligt. Foto: AP Content / picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Die RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub, Hubert Garweg und Daniela Klette auf Fahndungsfotos des LKA Niedersachsen. Die drei Mitglieder der dritten RAF-Generation leben seit 1990 im Untergrund. 1998 erklärten andere Mitglieder der Terrorgruppe die Auflösung der RAF, weil ihre Mission gescheitert sei. Foto: BKA

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Diese Szene stammt aus dem „Tatort: Der rote Schatten" vom 15. Oktober 2017 – ist aber empfindlich nah an der Realität. Offenbar um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, überfielen die untergetauchten Ex-RAF-Mitglieder Staub, Garweg und Klette mehrere Geldtransporter und Supermärkte. Der letzte Überfall, der ihnen zugeschrieben wird, datiert vom 25. Juni 2016. Das Trio soll an diesem Tag einen Geldtransporter in Cremlingen östlich von Braunschweig (Niedersachsen). Foto: ARD



Die Geschichte der Roten Armee Fraktion 40 Jahre nach ihrer Entführung wurde die ehemalige Lufthansa-Maschine „Landshut“ nach zurück Deutschland geholt. Im Innenraum einer russischen Transportmaschine Antonow kam sie am 23. September 2017 auf dem Flughafen von Friedrichshafen (Baden-Württemberg) an. Nun soll sie im Dornier-Museum Friedrichshafen ausgestellt werden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Die Geschichte der Roten Armee Fraktion Das Erbe der RAF beschäftigt die Sicherheitsbehörden aber auch heute noch: nach den RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub, Hubert Garweg und Daniela Klette wird nach wie vor gefahndet. Auf Hinweise, die zu ihrer Ergreifung führen, sind hohe Belohnungen ausgesetzt. Experten vermuten, dass sie sich ins Ausland abgesetzt haben und nur für ihre Überfällle nach Deutschland zurückkehren. Foto: BKA

Einerseits liegt Seevetal in der Nähe von mehreren Autobahnen – das passt zum Vorgehen der drei gesuchten Kriminellen. Viele Überfälle ereigneten sich in Norddeutschland in der Nähe von Autobahnauffahrten, ideal für die Flucht. Lesen Sie hier: Rote Armee Fraktion: Die mühsame Jagd nach den RAF-Terroristen

Andererseits: Das Depot ist offenbar Jahrzehnte alt - Hinweise auf den Aufenthaltsort des Trios erwartet das LKA nicht. Möglicherweise findet die Polizei aber Fingerabdrücke oder DNA-Proben.

Terrorgruppe RAF ermordete 34 Menschen

In den 70er Jahren hatte die RAF eine Vielzahl von Terroranschlägen verübt, mehrere Entführungen und Ermordungen, so etwa von Generalbundesanwalt Siegfried Buback und Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer. In gut 20 Jahren, zwischen 1972 und 1993, tötete die RAF 34 Menschen.

Hintergrund: So lief das Attenat auf Siegfried Buback am 7. April 1977

Immer wieder werden Verstecke im Wald gefunden

Es kommt immer wieder vor, dass Waldarbeiter oder Wanderer auf kriminelle Verstecke stoßen. Im Februar 2019 fanden zwei Männer in Hessen vier Kisten mit Handgranaten, Zündern, Munition und Schusswaffen, die in der Nähe eines Baumes vergraben waren. Ein Sturmtief hatte den Baum umgeworfen.

Einige Wochen vorher hatte ein Kletterer im Landkreis Regensburg 14 Revolver und Pistolen entdeckt. Eines der spektakulärsten Schläge gegen die RAF geht auf einen Zufallsfund im Oktober 1982 zurück. Damals waren Pilzsammler auf ein Versteck mit Waffen, gefälschten Papieren, Autokennzeichen und Geld gestoßen. Der Fund führte schließlich zur Festnahme der Terroristen Brigitte Mohnhaupt und Adelheid Schulz.