Corona-Gipfel: Lockdown-Kurswechsel? Was heute wohl beschlossen wird

Bund und Länder fassen baldige Lockerungen der strengen Corona-Auflagen ins Auge - gleichzeitig sieht der Beschlussentwurf einer Arbeitsgruppe für die Bund-Länder-Spitzenberatungen am Mittwoch eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März vor.

Corona-Gipfel: Was Bund und Länder wohl beschließen werden

An diesem Mittwoch kommt es zum Corona-Gipfel von Bund und Ländern

Der erste Entwurf für die Beschlussvorlage zum Gipfel legt nahe: Der Lockdown wird verlängert – mit Lockerungen

Das Papier deutet einen Kurswechsel in der Pandemie-Politik an

Lesen Sie hier, was beschlossen werden soll und welche Bedingungen dafür entscheidend sind

Es dürfte mal wieder eine lange Sitzung werden. Ab 14 Uhr kommen heute Bund und Länder in einer Videoschalte zusammen, um über die künftige Corona-Strategie zu sprechen. Der Erwartungsdruck ist enorm, die Zustimmung zu den bisherigen Maßnahmen sinkt.

Ein Entwurf der „Vierer-Gruppe“ (Bundeskanzleramt, Berlin als Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz, seinem Stellvertreter Bayern und Bundesfinanzministerium) zeigt, dass ein Kurswechsel geplant ist. Statt einer ausschließlichen Konzentration auf den Inzidenzwert soll mit einer umfassenden Teststrategie die Rückkehr in die Normalität vorbereitet werden.

„Für die nächsten Wochen und Monate wird es bei stabilem Infektionsgeschehen einen Vierklang geben aus Impfen, Testen, Kontaktnachvollziehung und Öffnungen“, heißt es in dem Papier. Zwar soll demnach der Lockdown bis zum 28. März verlängert werden, allerdings mit einigen Ausnahmen. Welche Maßnahmen der Entwurf für die Beschlussvorlage genau vorsieht, zeigt dieser Überblick.

Exitstrategie: Wie die Kanzlerin aus dem Lockdown will

Corona-Gipfel: Über diese Maßnahmen wird beraten

Bis Anfang April soll „schrittweise" eine nationale Teststrategie umgesetzt werden. Sie sieht für Schulen und Kindergärten pro Präsenzwoche ein Angebot von ein bis zwei kostenlosen Schnelltests sowohl beim Personal als auch bei den Kindern und Jugendlichen vor.

Unternehmen sollen verpflichtet werden, ihren Beschäftigten im Präsenzbetrieb pro Woche mindestens ein bis zwei kostenlose Schnelltests anzubieten.

Auch alle anderen Bürgern sollen über Testzentren, bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten oder anderen von der Kommune beauftragten Anbietern ein- bis zweimal pro Woche einen Schnelltest ermöglicht werden. Die Kosten übernimmt der Bund.

Geltende Corona-Maßnahmen sollen bis zum 28. März verlängert werden – bis auf einige Veränderungen:

Private Zusammenkünfte sollen erweitert werden. Statt wie bisher ein Haushalt plus eine weitere Person, sollen sich ab 8. März zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen können (Kinder bis 14 werden nicht mitgezählt). In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 bzw. unter 50 (dieser Punkt ist offen) sollen sich sogar bis zu maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen

Allerdings soll diese Möglichkeit wieder umgehend eingeschränkt werden, wenn die Inzidenz einen bestimmten Wert überschreitet, der im Papier noch nicht festgelegt ist. Diese „Notbremse“ ist vor allem der Kanzlerin wichtig. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete am Mittwoch, dass die „Notbremse“ laut der jüngsten Beschlussvorlage zum Einsatz kommen solle, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über hundert steigt. Dann sollen „ab dem zweiten darauffolgenden Werktag“ die bislang gültigen Kontaktbeschränkungen wieder in Kraft treten.

Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte sollen künftig einheitlich in allen Bundesländern dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet werden. Sie könnten mit entsprechenden Hygienekonzepten […] wieder öffnen. „Für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche" wäre laut der Beschlussvorlage von Mittwochmorgen demnach eine Kunde oder eine Kundin pro zehn Quadratmeter zugelassen, darüber hinaus ein Kunde pro 20 Quadratmeter. Im Papier wird das als „zweiter Öffnungsschritt" nach den Friseuren und den Schulen bezeichnet.

Auch Fahr- und Flugschulen sowie bisher noch geschlossene körpernahe Dienstleistungsbetriebe sollen wieder öffnen dürfen. Für letzteres ist allerdings ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest sowohl für das Personal als auch für die Kundschaft Voraussetzung

Wird in einem Land oder eine Region eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern erreicht, so kann das Land in einem dritten Öffnungsschritt sowohl den gesamten Einzelhandel, als auch Museen, Galerien, Zoos und Gärten sowie Gedenkstätten öffnen. Außerdem soll dort dann auch „kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen“ (maximal zehn Personen) im Außenbereich möglich sein

Laut afp sieht die jüngste Beschlussvorlage zudem eine zusätzliche Öffnungsstufe vor, in der Freizeitveranstaltungen im Außenbereich mit bis zu 50 Menschen möglich sein soll – hier muss allerdings zuvor die Sieben-Tage-Inzidenz nach Inkrafttreten der vorherigen Stufe 14 Tage lang unter 35 bleiben.

Gibt es mehr als 35 Neuinfektionen, wie es derzeit fast überall der Fall ist, könnten trotzdem ab einer bestimmten Inzidenz (im Papier noch nicht festgelegt) „Click and Meet“-Angebote im Einzelhandel zugelassen werden: Dabei kann ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche im Laden zugelassen werden, wenn er oder sie sich vorher online angemeldet hat. Auch Museen, Galerien, Zoos und Gedenkstätten dürften öffnen, wenn Gäste vorher einen Termin buchen und Kontakte nachverfolgt werden können. Individualsport soll bis zu zwei Personen, Gruppensport mit bis zu zehn Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich zugelassen werden. Voraussetzung ist, dass der Inzidenzwert stabil ist

Baumärkte und Gartencenter: Wiedereröffnung

Corona-Gipfel: So sehen die weiteren Öffnungsschritte aus

Lockerungen sollen stets mit benachbarten Gebieten mit höherer Inzidenz abgesprochen werden, damit es keinen Öffnungstourismus gibt.

In einem vierten Öffnungsschritt sollen bei landesweit oder regional stabilen Inzidenzwerten unter 35 binnen 14 Tagen Außengastronomie, Theater, Konzerthäuser und Kinos wieder öffnen sowie „kontaktfreier“ Sport auch im Innenbereich wieder möglich sein.

Anders als zum letzten Osterfest sollen diesmal Verwandtenbesuche möglich sein. Für die Kontaktbeschränkungen soll es deshalb vom 2. Bis 5. April Ausnahmeregelungen geben, Treffen eines Hausstands mit bis zu vier weiteren Personen aus dem engsten Familienkreis (Ehegatten, Lebenspartner, nicht eheliche Lebensgemeinschaften, Verwandte gerade Linie). Kinder bis 14 Jahren sind nicht miteingerechnet. Appelliert wird, im Fall solcher Besuche in der Woche vorher die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren (Schutzwoche)

Auch ein Termin für das nächste Treffen wird in dem Papier bereits genannt. Bund und Länder sollen sich bereits am 24. März wieder zur Beratung treffen. Alle Lockerungen stehen unter Vorbehalt: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tag über einen bestimmten Grenzwert (noch nicht festgelegt) steigt, sollen wieder die bisherigen harten Lockdown-Regeln greifen.

Noch ist unklar, ob die Länder dem Papier zustimmen. Manche, wie Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) oder Winfried Kretschmann (Grüne) aus Baden-Württemberg, warnten vor dem Treffen vor überstürzten Lockerungen. Doch der Druck, zu lockern, ist hoch: „Nach vier Monaten des Lockdowns brauchen die Menschen, brauchen die Unternehmen Perspektiven“, schrieb NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet am Dienstag in einem Blog von Unternehmensverbänden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte am Dienstag in der Fraktionssitzung der Union Teilnehmern zufolge, dass Antigentests zwar helfen könnten, aber noch nicht ausreichend verfügbar seien. Am Dienstagabend berieten sie und Bundesfinanzminister Olaf Scholz mit Vertretern der Wirtschaft, wie eine Schnellteststrategie umgesetzt werden kann.

Bildungsministerin Anja Karliczek sprach sich vor dem Treffen dafür aus, bei den Lockerungen Schulen den Vorzug zu geben. „Wir sollten den Schulen weitere Möglichkeiten zur Lockerung geben. Das muss bei der gegenwärtigen Diskussion mit an erster Stelle stehen“, sagte die CDU-Politikerin dieser Redaktion. „Eine Erweiterung des Präsenzunterrichts wird aber nur möglich sein, wenn bei Lockerungen in anderen Bereichen mit Umsicht und Vorsicht vorgegangen wird, damit die Pandemie insgesamt beherrschbar bleibt.“ Schulen und Kindergärten gehörten zu den wichtigsten Bereichen der Gesellschaft. Auch Tests sollten „vorrangig“ für das Personal an Schulen zum Einsatz kommen.

Kritik kam im Vorfeld vom Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA), dem Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. „Von einem Konzept für Öffnungen kann keine Rede sein“, sagte ZIA-Präsident Andreas Mattner unserer Redaktion. Es sei immer noch zu stark am Inzidenzwert orientiert. Er forderte eine Maskenpflicht in Innenstädten sowie spezielle Einkaufszeiten für Senioren statt eines „undifferenzierten“ Lockdowns.

Impfstrategie: Bekommen Astrazeneca jetzt alle?

Ein großes Thema bei den Beratungen am Mittwoch dürfte zusätzlich das Impfen sein. Da der aus wissenschaftlicher Sicht hochwirksame Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca nach Berichten über Nebenwirkungen massenhaft in Kühlschränken liegenbleibt, weil Bürger vereinbarte Impftermine ausfallen lassen, wollen mehrere Ministerpräsidenten die festgelegte Impfreihenfolge aufbrechen.

Die Bundesregierung lehnt diesen Vorschlag laut Regierungssprecher Seibert derzeit allerdings ab.

Lockerungen: Diese Regeln gelten bereits

Zu Wochenbeginn durften sich bereits die Friseure bundesweit über Lockerungen freuen. Seit Montag dürfen wieder Haare geschnitten werden. Auch die Öffnung für weitere Jahrgangsstufen an den Schulen steht vielerorts kurz bevor. In mehreren Bundesländern sind bereits auch wieder Baumärkte und Gartencenter teilweise geöffnet. Diese Regel beim Corona-Gipfel, wie in der Beschlussvorlage vorgesehen, bundesweit zu vereinheitlichen, dürfte eine der wahrscheinlichsten Punkte sein.

