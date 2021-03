Corona-Gipfel: Lockdown vor Verlängerung? Was wohl beschlossen wird

Vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise in Deutschland mehren sich Forderungen nach konkreten Schritten aus dem strengen Lockdown heraus. Ein Überblick über die Lockerungsdebatte in Wirtschaft und Politik.

Wenn zwei Züge aufeinander zurasen, ist das Gleis ein gefährlicher Arbeitsplatz. Das lässt sich derzeit auch auf die Lage in der Pandemie übertragen: Aus der einen Richtung kommen immer mehr drängende Forderungen nach Lockerung der Corona-Auflagen. Und auf der anderen Seite breiten sich auch in Deutschland hoch ansteckende Virusvarianten massiv aus. Damit könnte sich die Infektionslage erneut dramatisch verschärfen. Die Erwartungen an die Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch sind groß.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dürfte klar sein, wie sehr die Bevölkerung die monatelangen Corona-Maßnahmen satt hat und wie sehr sich viele nach einer Aussicht auf Lockerungen sehnen. Auch große Teile der Wirtschaft ächzen unter den Auflagen. Viele der Beschäftigten sind seit Monaten in Kurzarbeit. Gerade in einem Superwahljahr dürfte die Politik eine solche Stimmungslage im Land kaum ignorieren können. Doch gleichzeitig mehren sich Warnungen vor übereilten Lockerungen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagt etwa, es dürfe keinen "Öffnungsrausch" geben und keinen "Blindflug in die dritte Welle hinein". Auch Merkel steht für eine eher restriktive Linie, ist damit aber weitgehend isoliert in der Bund-Länder-Runde. Bereits bei den zum 22. Februar erfolgten Schulöffnungen hatte sie alle 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gegen sich. Dennoch ist das Meinungsbild in den Regierungsparteien unübersichtlich.

Lauterbach warnt vor 3. Welle, Altmaier will Lockerungen

Während der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach wegen der Gefahr einer dritten Welle durch mutierte Corona-Viren vor raschen Lockerungen warnt, plädiert Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für Lockerungen. Wenn man die regionalen Umstände berücksichtige, könnten Öffnungen auch dort möglich sein, "wo die Inzidenzen vielleicht nicht ganz so stark gesunken sind, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben". Altmaier deutete konkret Öffnungsmöglichkeiten etwa für den Einzelhandel und die Außengastronomie an.

Auch unter den Länderchefs liegen die Meinungen auseinander. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher etwa warnte vor einer umfassenden Lockerung der Corona-Maßnahmen. "Wir würden die Krise eher verlängern, wenn wir jetzt zu viele Beschränkungen gleichzeitig aufheben", sagte der SPD-Politiker. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sprach sich hingegen dafür aus, auch schon vor dem Unterschreiten einer Inzidenz von 50 weiter zu lockern.Die Politik müsse schauen, ob die Bevölkerung noch die nötige Disziplin und Motivation aufbringe, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion. Viele seien nach dem Lockdown erschöpft. „Daher sollten wir mehr erlauben - mit strengen Hygienemaßnahmen, Tests und Impfangeboten.“

Corona-Gipfel: Die 35er-Inzidenz ist eine Falle

Als neue magische Untergrenze für Lockerungen wurde beim letzten Gipfel noch eine Inzidenz von 35 Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen festgelegt. Doch je näher das entscheidende Treffen der Länderchefs mit der Kanzlerin rückt, desto offensichtlicher wird: Die 35er-Inzidenz ist zur politischen Falle geworden.

Denn wer angesichts hochinfektiöser Mutationen darauf wartet, bis die Marke erreicht ist, müsste das Land noch lange im Lockdown halten. Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Dienstag lagen alle Bundesländer – bis auf Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein – bei den Inzidenzen wieder über 50. Die höchste Inzidenz hatte Thüringen mit einem Wert von 126 Neuinfektionen, gefolgt von 92 in Sachsen-Anhalt und 84 in Sachsen.

Nach Angaben des RKI von Dienstag lagen nur noch 49 der 412 Landkreise und kreisfreien Städte unter einem Wert von 35, also jenem Wert, ab dem eigentlich demnächst weitere Lockerungen vollzogen werden sollen. In der Vorwoche waren fast 80 Landkreise im 35er-Club. 151 Regionen verzeichneten bis zu 50 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner. Virologen rechnen damit, dass Deutschland wegen der raschen Ausbreitung hochansteckender Virus-Varianten bald wieder Inzidenzwerte über 100 und vielleicht sogar um die 200 haben könnte. Wird jetzt alles wieder schlimmer?

Draußen wieder im Biergarten sitzen – geht das ab April?

Nach Informationen unserer Redaktion aus den Vorberatungen von Bund und Ländern sollen Teile des Einzelhandels, Außengastronomie, Kultur und Museen und körpernahe Dienstleistungen wie Fußpflege und Nagelstudios öffnen dürfen. Unklar ist, ab wann dieser Schritt vollzogen werden soll. Während das Kanzleramt erst am 1. April loslegen möchte und so einen zeitlichen Sicherheitspuffer einbauen würde, dringen einige Länder auf schnellere Lockerungen. Lesen Sie hier: Trotz Corona: Baumärkte öffnen wieder – teilweise

Corona-Gipfel: Merkel will Öffnungen an Tests koppeln

Merkel hatte sich nach anfänglicher Zurückhaltung für eine vorsichtige Strategie bei möglichen Öffnungen ausgesprochen. Öffnungsschritte müssten gekoppelt mit vermehrten Tests klug eingeführt werden, "so dass wir in der Inzidenz etwas höher gehen können als 35“, sagte sie vergangene Woche. Sie sprach von drei Bereichen, für die es Öffnungskonzepte geben müsse: persönliche Kontakte, Schulen und Berufsschulen sowie Restaurants und Kultur. Im März werde "ein solches System“ installiert sein.

Impfstrategie: Bekommen Astrazeneca jetzt alle?

Ein großes Thema bei den Beratungen am Mittwoch dürfte auch das Impfen sein. Da der aus wissenschaftlicher Sicht hochwirksame Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca nach Berichten über Nebenwirkungen massenhaft in Kühlschränken liegenbleibt, weil Bürger vereinbarte Impftermine ausfallen lassen, wollen mehrere Ministerpräsidenten die festgelegte Impfreihenfolge aufbrechen. Die Bundesregierung lehnt diesen Vorschlag laut Regierungssprecher Seibert derzeit allerdings ab. Lesen Sie hier: Astrazeneca-Impfstoff - Überraschende Wirkung bei Älteren

Viel Impfen und viel testen – das ist als Strategie nicht neu. Neu wäre ein Szenario, bei dem sich die Bürger, so oft sie wollen oder so oft es nötig ist, kostenlos testen lassen. Und bei negativem Testergebnis dann auch wieder einkaufen, reisen, im Restaurant essen oder ins Kino gehen können. "Eine intelligente Öffnungsstrategie ist mit umfassenden Schnelltests, gleichsam als Freitesten, untrennbar verbunden", sagt Merkel. Doch was heißt das konkret? Lesen Sie hier: Drosten: Astrazeneca-Impfstoff viel besser als sein Ruf

Corona-Selbsttests vom Discounter - erste Zulassungen in Deutschland

Drei Selbsttests für den Laien-Gebrauch bekamen am Mittwoch eine Sonderzulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Dabei müssen Proben mit einem Abstrich im vorderen Nasenbereich genommen werden, wie ein Sprecher erläuterte. Die Tests sollen im Handel frei zu kaufen sein. Mehrere große Drogeriemarktketten kündigten den baldigen freien Verkauf von Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung an. In der kommenden Woche könnten die Tests vielerorts erhältlich sein. Lesen Sie hier: Drogeriekette dm will Schnelltests ab 9. März verkaufen

Tests sind ein zusätzliches Instrument, um die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren. Mit kostenlosen Schnelltests durch geschultes Personal sowie mit den Laientests aus dem Handel dürften bald sehr viel mehr Menschen in kurzer Zeit erfahren können, ob sie infiziert sind. Zwar gibt ein negatives Selbsttest-Ergebnis noch keine hundertprozentige Sicherheit. Dennoch wird es auch viele positive Befunde geben, die ohne Test unentdeckt geblieben wären.

Nach neuen Vorschlägen des Bundesgesundheitsministeriums soll fortan jeder zweimal wöchentlich kostenlos einen Schnelltest durch geschultes Personal machen lassen können – etwa in Testzentren oder Praxen, aber auch bei weiteren Dienstleistern. Diese Möglichkeiten zu "Bürgertests" sollen vorerst bis Ende Juni angeboten werden. Das Ergebnis eines solchen Schnelltests soll man schriftlich oder digital ausgehändigt bekommen – auch zur Vorlage bei Behörden nach der Einreise aus bestimmten Risikogebieten oder etwa beim Besuch von Pflegeheimen. Die Kosten soll der Bund tragen. Geschätzt werden sie auf 540 Millionen bis 810 Millionen Euro pro Monat. Lesen Sie auch: Corona-Schnelltests für Laien: Das muss man wissen

Lockerungen: Diese Regeln gelten bereits

Immerhin durften sich die Bürger zu Wochenbeginn über einige Lockerungen freuen: Friseure dürfen seit Montag wieder den Kunden die Haare schneiden, in einigen Ländern sind auch Baumärkte oder Gartencenter wieder offen. Auch die Öffnung für weitere Jahrgangsstufen an den Schulen steht vielerorts kurz bevor.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) plädiert im Rahmen weiterer Öffnungen für mehr Perspektiven von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Krise. "Ich finde es sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche jetzt ganz vorne in der Debatte um weitere Öffnungsschritte stehen müssen", sagte Giffey am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Wenn man über Baumärkte, Flugschulen und Hundeschulen spreche, sollte man auch die Perspektive von Kindern in den Blick nehmen. "Es kann nicht sein, dass Hunde früher in die Schule gehen als Kinder und Jugendliche."

