Protest gegen Polizeigewalt an Todestag von Afroamerikanerin

So, 14.03.2021, 10.38 Uhr

In mehreren Städten in den USA erinnern Menschen an die vor einem Jahr bei einem Polizeieinsatz getötete Breonna Taylor. Die 26-Jährige aus Louisville starb damals bei einer nächtlichen Drogenrazzia.