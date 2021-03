Biden: USA wollen nicht mehr lange in Afghanistan bleiben

Do, 25.03.2021, 20.00 Uhr

Die US-Truppen werden nach den Worten von US-Präsident Joe Biden nicht mehr lange in Afghanistan bleiben. "Es ist nicht meine Absicht, dort lange zu bleiben", sagte Biden in seiner ersten Pressekonferenz seit seiner Vereidigung am 20. Januar.