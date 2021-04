Kehrtwende: USA wollen Truppen in Deutschland aufstocken

Die USA werden ab kommendem Herbst weitere 500 Soldaten in Deutschland stationieren. Das kündigte der neue US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einem Besuch in Berlin an. Die Trump-Regierung wollte die Zahl der US-Soldaten in Deutschland noch drastisch reduzieren.