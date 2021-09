Armin Laschet: Ausbildung, Kinder, Größe - Alles Wichtige

Berlin. Armin Laschet will der mächtigste Mann in Deutschland werden. Alle Infos, die man jetzt über den 60-jährigen CDU-Chef wissen muss.

Knapp einen Monat von der Bundestagswahl befindet sich der Wahlkampf in der heißen Phase. Die drei Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grünen) gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins Rennen.

Politiker CDU-Chef Armin Laschet: Wo er herkommt, was ihn prägt

Er könnte nach 16 Jahren Merkel der nächste Chef im Kanzleramt werden: Armin Laschet, Ministerpräsident von NRW, will auch im Bund regieren. Wer er ist, was ihn geprägt hat und wer in seinem Leben wichtig ist: Hier gibt es die wichtigsten Fragen und Antworten zum CDU-Chef und möglichen Kanzler-Kandidaten der Union.

Wie alt ist Armin Laschet?

Seit Februar 2021 ist Laschet 60 Jahre alt. Er wurde 1961 als Sohn eines Bergmanns und einer Hausfrau geboren. Sein Vater schulte später um und wurde Leiter einer Grundschule.

Woher kommt Laschet?

Ganz aus dem Westen der Republik, aus Aachen. Dort lebt er auch immer noch: Das Reihenhaus der Familie Laschet steht im Stadtteil Burtscheid. Er gilt als rheinische Frohnatur.

Die Nähe zu Belgien und den Niederlanden hat Laschet geprägt, auch politisch. Der europäische Zusammenhalt liegt ihm am Herzen. Die Neuauflage des Elysée-Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit wurde 2019 in Aachen unterzeichnet, auch Laschet war dabei.

Welches Amt hat Laschet?

Seit dem 27. Juni 2017 ist Armin Laschet Ministerpräsident von NRW, er führt dort eine schwarz-gelbe Koalition. Die Delegierten des CDU-Parteitags wählten ihn außerdem im Januar 2021 zum neuen Parteichef – Laschet setzte sich gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen durch. Jetzt will Laschet sich für die Union um das Kanzleramt bewerben.

Begonnen hat seine politische Karriere im Aachener Stadtrat. Später hatte Laschet Mandate im Bundestag, dem Europaparlament und dem Landtag in Düsseldorf.

Ist Laschet verheiratet?

Ja, und das schon seit stolzen 36 Jahren. 1985 heiratete er Ehefrau Susanne Laschet, eine Buchhändlerin. Die beiden kennen sich aus dem Kirchenchor, den ihr Vater leitete. Der langjährige Aachener Oberbürgermeister und CDU- Europaabgeordnete Kurt Malangré ist ein Onkel der 58-Jährigen.

In einer Talkshow sagte Susanne Laschet einmal, das Paar sei zusammengekommen, weil man „nichts Besseres gefunden“ habe - was wohl ironisch gemeint war, aber nicht von allen so verstanden wurde.

Armin Laschet und seine Familie 2018. V.l.n.r. Johannes Laschet, Susanne Laschet, Armin Lascheti, Eva Laschet und Julius Laschet. Foto: Gisela Schober / Getty Images

Hat Armin Laschet Kinder?

Das Paar hat drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Der älteste Sohn, Johannes „Joe“ Laschet arbeitet als Influencer unter anderem mit der Modefirma Van Laack zusammen. Eine Kooperation zwischen der Firma und dem Land NRW bei Corona-Masken, die mit seiner Vermittlung zustande kam, brachte Vater Armin Laschet einigen Ärger und einen Untersuchungsausschuss im Landtag ein. Johannes hat zwei jüngere Geschwister: Eva und Julius. Alle drei Kinder sind bereits erwachsen.

Wie groß ist Armin Laschet?

Armin Laschet hat sich schon selbst zu seiner Größe geäußert. Nach eigenen Angaben sind es 1,72 Meter.

Welche Ausbildung hat Armin Laschet?

Ja, und zwar eine relativ klassische für Politiker: Nach dem Abitur 1981 in Aachen hat Laschet Rechts- und Staatswissenschaften in München und Bonn studiert. Nach dem Ersten Staatsexamen arbeitete er als Journalist – unter anderem für bayerische Rundfunksender und das bayerische Fernsehen. Das hat er mit Konkurrent Söder gemeinsam: Der war nämlich bis 1994 auch beim Bayerischen Rundfunk tätig. (tma)

