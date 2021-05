Suche nach Coronavirus-Ursprüngen: WHO beklagt Einmischung der Politik

Sa, 29.05.2021, 11.54 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beklagt eine Einmischung der Politik in die Suche nach den Ursprüngen des Coronavirus. Die WHO steht unter wachsendem Druck, eine neue Ermittlung einzuleiten. Die USA etwa verfolgen weiter die Theorie eines Laborunfalls in China.