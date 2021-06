Bürger in Brexit-Hochburg sind zufrieden - die Wirtschaft weniger

Mi, 23.06.2021, 12.11 Uhr

Vor fünf Jahren stimmten 75 Prozent der Wähler in der Ortschaft Boston in Lincolnshire für den Brexit. Heute sind die meisten zufrieden mit dem Lauf der Dinge. Wirtschaftsvertreter sehen das anders: Ihnen mangelt es an qualifizierten Arbeitskräften.