Gedenkfeier in Würzburg: Söder dankt Mann für Zivilcourage

So, 27.06.2021, 18.43 Uhr

Zwei Tage nach dem Amoklauf in Würzburg gedenken Politiker und Einwohner der Opfer. Bei der Kranzniederlegung am Tatort, bedankt sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einem Mann, der am Freitag versucht hatte, den Täter aufzuhalten.