Portugal: Wegen Delta-Variante - Urlauber verlassen das Land

Es ist ein schwerer Schlag für Portugals Tourismus. Die sich dort rasend schnell ausbreitende Virusvariante Delta ist auf dem Weg, die Sommerferienpläne von Hunderttausenden Europäern zu durchkreuzen. Deutschland, traditionell das zweitwichtigste Herkunftsland ausländischer Urlauber in Portugal, erklärte das Land nun wegen des Delta-Vormarsches zum Virusvariantengebiet. Grund: Die neue hoch ansteckende Delta-Mutation ist in ganz Portugal inzwischen der vorherrschende Virustyp.

Hunderte der rund 1000 deutschen Touristen, die sich derzeit in Portugal aufhalten, packten am Wochenende eilig die Koffer. Sie wollten noch vor Beginn der 14-tägigen Zwangsquarantäne, die an diesem Dienstag um 0 Uhr für alle Portugal-Heimkehrer in Kraft tritt, zurückreisen. Die neue Quarantänepflicht gilt auch für Geimpfte und kann nicht durch einen negativen Corona-Test verkürzt werden.

Delta-Ausbreitung in Portugal: Diese Rechte haben Urlauber

Reiseveranstalter wie der Portugal-Spezialist Olimar boten ihren deutschen Kunden eine vorzeitige Rückkehr an. Auch andere Pauschaltouristen erhalten von ihren Veranstaltern in diesen Tagen ein Angebot für einen neuen Rückreisetermin. Lesen Sie auch: Delta-Variante: Warum Schnelltests Corona-Infektion nicht erkennen

Wer einen Portugal-Pauschalurlaub für die nächsten Wochen gebucht hat, darf in der Regel kostenlos umbuchen, sagte Kerstin Heinen, Sprecherin des Deutschen Reiseverbands (DRV). Pauschalurlauber sollten auf keinen Fall ihren Flug selbst umbuchen, da sie die Ticketgebühren dann selbst übernehmen müssten. Wer individuell reist, müsse sich um die Umbuchungen dagegen selbst bei den Airlines und Hotels kümmern.

Portugal: Rächt sich der laxe Umgang mit dem Coronavirus?

In Portugal rächt sich nun möglicherweise erneut ein zu laxer Umgang mit dem Coronavirus. Deutschland und andere europäische Länder hatten bereits vor Wochen Quarantänepflichten für alle Einreisenden aus Großbritannien verhängt. Auch das Champions-League-Finale Ende Mai in der portugiesischen Stadt Porto war wohl keine gute Idee – die meisten der 16.500 Fans im Stadion waren aus Großbritannien angereist. Auch interessant: Delta-Variante: Das sind die Folgen für Geimpfte und Genesene

Die lockere Haltung der portugiesischen Regierung gegenüber Großbritannien, dem wichtigsten Tourismusmarkt Portugals, ließ den Verdacht aufkommen, dass der Regierung das Tourismusgeschäft wichtiger als der Gesundheitsschutz ist.

In den beiden meistbesuchten Tourismusregionen, im Großraum Lissabon und an der Algarve, sind die Ansteckungsraten explodiert. In der Hauptstadtregion stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 210 Fälle pro 100.000 Einwohner. An der Algarve betrug die wöchentliche Inzidenz zuletzt 176 Fälle.