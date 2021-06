Annalena Baerbock: Plagiatsjäger erhebt Vorwürfe gegen ihr neues Buch

Es ist erst einige Tage her, da stellte die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ihr Buch „Jetzt“ in Berlin vor, auf einer Bühne im Freien, wenige Hundert Meter entfernt vom Kanzleramt. Nun erhebt der Wiener Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber Vorwürfe gegen die Grünen-Spitzenpolitiker: In ihrem Buch sind laut Weber einzelne Stellen wortgleich oder nur ein wenig abgewandelt aus anderen Quellen zitiert.

Insgesamt geht es um fünf, teilweise sehr kurze Absätze in dem 240 Seiten langen Buch. Zuerst hatte "Focus" berichtet. Bereits in den vergangenen Wochen war Annalena Baerbock in die Kritik geraten – es ging um unpräzise und teilweise geschönte Passagen in ihrem Lebenslauf. Baerbock musste ihre Vita und den Internetauftritt korrigieren.

Wortgleiche Passagen, auffällige Stellen – aber „noch nicht gravierend“

Nun droht der Grünen-Spitzenkandidatin für die Wahl im September eine neue Debatte. Eine Passage, die Weber von Seite 174 aus dem Baerbock-Buch zitiert: „Insgesamt zehn Staaten traten an diesem Tag der Europäischen Union bei: die baltischen Staaten und ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen, außerdem Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, die frühere jugoslawische Teilrepublik Slowenien sowie die beiden Mittelmeerstaaten Malta und Zypern. Die EU wuchs von 15 auf 25 Mitglieder – und begrüßte damit rund 75 Millionen neue Unionsbürger*innen.“

Ein fast wortgleicher Absatz findet sich in einer Veröffentlichung der Bundeszentrale für politische Bildung. Dort heißt es in einem Artikel aus 2019: „Insgesamt zehn Staaten traten an diesem Tag der Europäischen Union bei: die baltischen Staaten und ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen, außerdem Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, die frühere jugoslawische Teilrepublik Slowenien sowie die beiden Mittelmeerstaaten Malta und Zypern. Die EU wuchs von 15 auf 25 Mitglieder – und begrüßte damit rund 75 Millionen neue Unionsbürgerinnen und –bürger. Davon lebte etwa die Hälfte in Polen.“

Grünen schalten Medienanwalt ein und sprechen von „Rufmord“

Weber analysiert seit mehr als zehn Jahren Veröffentlichungen mit Hilfe einer Software, bereits die Arbeiten mehrerer Prominenter hat er untersucht. Die Computertechnik findet wortgleiche oder ähnliche Passagen eines Buches oder einer wissenschaftlichen Arbeit und gleicht sie mit öffentlich verfügbaren Texten im Netz ab.

Aus Baerbocks Buch zitiert Weber weitere Passagen, darunter einen Absatz zum Klimawandel, der in vielen Teilen gleichlautet wie ein Artikel aus dem Magazin „Internationale Politik“. Zudem führt der Wissenschaftler der Gruppe „Plagiatsgutachten“ eine kurze Stelle auf, die hohe Ähnlichkeit zu einer Passage aus einem Artikel des „Spiegel“ aufweist.

Nicht immer ist der Vorwurf des Plagiats eindeutig. In einem anderen kurzen Abschnitt sind Ähnlichkeiten zu einem Wikipedia-Eintrag zu erkennen, wortwörtlich ist der Text nicht übernommen. In einem anderen Absatz zum Klimawandel ist in Baerbocks Buch ein Datum korrigiert – anders als im mutmaßlich kopierten „Original“.

Weber: „Der Fall ist derzeit noch nicht gravierend, aber auch nicht mehr harmlos.“

Plagiatsforscher Weber gibt im Gespräch mit unserer Redaktion an, er habe sechs weitere Stellen gefunden, die aus Online-Portalen von Tageszeitungen abgeschrieben seien. „Die bisherigen Funde sind noch kein Grund, das Buch vom Markt zu nehmen. Doch die Stellen sollte der Verlag in einer neuen Auflage transparent mit Quellen markieren“, sagt Weber. „Der Fall ist derzeit noch nicht gravierend, aber auch nicht mehr harmlos.“

Das Buch erschien im Ullstein-Verlag. Zwei Autoren aus dem Wahlkampfteam sollen laut Medienberichten an dem Buch mitgeschrieben haben. Baerbock schildert an vielen Stellen persönliche Begegnungen und Reisen, etwa in ein Flüchtlingscamp in den Nordirak.

Zugleich gilt: Wie in Sachbüchern nicht unüblich, sind in dem Werk generell keine Quellen genannt. Anders als eine Dissertation, eine wissenschaftliche Arbeit, in der dies verlangt wird.

Grüne sind in den Umfragen wieder gefallen

Die Grünen-Parteizentrale kritisiert Plagiatsforscher Weber für die nun erhobenen Vorwürfe gegen Baerbock scharf. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilt ein Sprecher mit: „Das ist der Versuch von Rufmord. Wir weisen den Vorwurf einer Urheberrechtsverletzung entschieden zurück. Der Blogger, der bereits falsche Behauptungen zu Frau Baerbocks Abschluss verbreitet hatte, versucht erneut, bösartig ihren Ruf zu beschädigen.“ Bei den beschriebenen Passagen handelt es sich laut Grünen-Sprecher um „allgemein zugängliche Fakten oder bekannte Grüne Positionen“.

Tatsächlich veröffentlichte Forscher Weber zuletzt mehrere kritische Artikel auf seinem Blog zur Debatte über Baerbocks verzerrten Lebenslauf. Teilweise sind die Blogeinträge Webers wenig wissenschaftlich und eher polemisch betitelt: „Die fabulierte Welt der Annalena“ oder „Die sakrosankte Masterthesis der Bundeskanzlerin in spe“.

Kritik an den Plagiatsvorwürfen durch Wissenschaftler

Der Wissenschaftler Andreas Fischer-Lescano von der Universität Bremen übt ebenfalls deutliche Kritik an den Plagiatsvorwürfen durch den Kommunikationswissenschaftler Weber. „Die bislang vorgelegten Passagen sind lächerlich“, sagte er unserer Redaktion. „Das ist keine seriöse Analyse.“ Den Vorwurf des Plagiats sieht Fischer-Lescano „keinesfalls“ gegeben.

2007 hatte Fischer-Lescano die Plagiate in der Doktorarbeit von CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg recherchiert hatte. Am Ende waren auf Hunderten Seiten der wissenschaftlichen Arbeit Quellen von wörtlichen Zitaten nicht angegeben.

In den Umfragen sind die Grünen und auch Spitzenkandidatin Baerbock zuletzt wieder hinter die Union gefallen. Ein Grund könnten auch die Debatten um die Kanzlerkandidatin sein. Die Grünen haben nun den Medienanwalt Christian Schertz eingeschaltet. „Ich kann nicht im Ansatz eine Urheberrechtsverletzung erkennen, da es sich bei den wenigen in Bezug genommenen Passagen um nichts anderes handelt, als um die Wiedergabe allgemein bekannter Fakten sowie politischer Ansichten“, teilte Schertz mit.

Der Verlag hält derweil zur Autorin Baerbock. „Das Manuskript von Annalena Baerbocks Buch ist im Verlag sorgfältig lektoriert worden“, teilt eine Sprecherin mit. „Die Aufzählung von allgemein zugänglichen Fakten ist ebenso wenig urheberrechtlich geschützt wie einfache Formulierungen, mit denen solche Fakten transportiert werden. Wir können keine Urheberrechtsverletzung erkennen.“ Die Quellen zitierter Passagen seien im Text angegeben worden. (cu/fmg)

