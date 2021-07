Sachsen-Anhalt: CDU will Koalitionsgespräche mit SPD und FDP

Sachsen-Anhalt: CDU will Koalitionsgespräche mit SPD und FDP

Mi, 07.07.2021, 12.40 Uhr

Gut einen Monat nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt will der Wahlsieger CDU mit SPD und FDP über die Bildung einer Koalition verhandeln. Bislang regierte die CDU unter ihrem Ministerpräsident Reiner Haseloff in einer Dreierkoalition mit SPD und Grünen.