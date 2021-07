Befehlshaber der US- und Nato-Truppen in Afghanistan gibt Kommando ab

Mo, 12.07.2021, 19.32 Uhr

Weiterer wichtiger Schritt beim internationalen Truppenabzug aus Afghanistan: Der Befehlshaber der US- und Nato-Truppen in dem Land, General Austin Scott Miller, hat sein Kommando abgegeben. Miller war der ranghöchste Nato-Militär, der in Afghanistan stationiert war.