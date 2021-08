Bürgerlage zu Corona mit Steinmeier: Wo es den Livestream gibt

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat Corona-Impfungen für Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren empfohlen. Das Gremium aktualisierte damit seine vorherige Empfehlung, derzufolge in Deutschland zunächst nur Jugendliche mit Vorerkrankungen gegen das Coronavirus geimpft werden sollten. in a Berlin primary school

Bürgerinnen und Bürger können sich am heutigen Donnerstag erstmals direkt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über ihre Erfahrungen in der Corona-Pandemie austauschen. Drei solcher "Bürgerlagen" hatte es schon in digitaler Form gegeben. Auch diesmal können Zuschauer wieder per Livestream an der Gesprächsrunde teilnehmen und ihre Fragen stellen.

Das Treffen mit Steinmeier beginnt um 11 Uhr. Das Treffen wird per Livestream hinter diesem Link übertragen, später steht dort ein Mitschnitt des Gesprächs zu Verfügung. Die bisherigen "Bürgerlagen" fanden am 11. Dezember 2020, am 22. Januar 2021 und am 30. März 2021 statt.

Zu Gast im Schloss Bellevue sind diesmal: eine Pflegedienstleiterin aus Bremen, Ehrenamtliche eines Fußballvereins in Nordrhein-Westfalen und einer Tafel in Sachsen-Anhalt, ein junger Auszubildender und eine Musikerin aus Berlin, eine Hotelbesitzerin aus Bayern sowie eine Schulleiterin aus Nordrhein-Westfalen. (küp/AFP)

