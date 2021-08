Israels Armee fliegt Luftangriffe im Gazastreifen

Di, 24.08.2021, 07.46 Uhr

Als Reaktion auf Attacken mit Brandballons aus dem Gazastreifen hat Israel Luftangriffe in dem Palästinensergebiet geflogen. Die Armee griff nach eigenen Angaben unter anderem eine Waffenfabrik der Hamas in Chan Junis an.