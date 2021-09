Nach Hurrikan "Ida": Biden ruft zu Umdenken bei Infrastruktur-Projekten auf

Sa, 04.09.2021, 10.02 Uhr

Nach den jüngsten Stürmen und Überflutungen in den USA hat Präsident Joe Biden zu einem Umdenken bei Investitionen in die Infrastruktur aufgerufen. "Die Dinge haben sich in Sachen Umwelt so drastisch verändert", sagte Biden mit Blick auf den Klimawandel bei einem Besuch im US-Bundesstaat Louisiana.