Bundestagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz: Ergebnisse und Hochrechnungen

Berlin Am 26. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Alle Ergebnisse und Hochrechnungen für Rheinland-Pfalz finden Sie hier.

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

Deutschland wählt heute einen neuen Bundestag

Den Kampf ums Kanzleramt entscheiden auch die Wählerinnen und Wähler aus Rheinland-Pfalz

Am Wahlabend informieren wir Sie hier über die Ergebnisse aus dem Bundesland

Knapp drei Millionen Wahlberechtigte in Rheinland-Pfalz geben am 26. September bei der Bundestagswahl ihre Stimme ab. Es ist bereits die zweite Wahl in diesem Jahr, bereits im März wählten die Bürger und Bürgerinnen hier einen neuen Landtag.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In insgesamt 15 Wahlkreisen haben die Wähler und Wählerinnen am Sonntag die Möglichkeit ihre Kreuze zu setzen. Um 18.00 Uhr schließen die Wahllokale in Rheinland-Pfalz. Sobald erste Hochrechnungen, Prognosen und Ergebnisse vorliegen, finden Sie diese hier.

Diese Parteien stehen in Rheinland-Pfalz zur Wahl:

Insgesamt haben in Rheinland-Pfalz 20 Parteien eine Landesliste abgegeben und können damit gewählt werden.

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Alternative für Deutschland (AfD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis 90/Die Grünen

Die Linke

Freie Wähler

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

V-Partei 3 - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei 3 )

- Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei ) Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

DEMOKRATIE IN BEWEGUNG (DiB)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Volt Deutschland (Volt)

Die Spitzenkandidaten und -kandidatinnen in Rheinland-Pfalz

Auf dem ersten Listenplatz der CDU in Rheinland-Pfalz steht die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner aus dem Wahlkreis Kreuznach. Für die SPD tritt Thomas Hitschler an (Südpfalz), für die AfD Sebastian Münzenmaier (Mainz) und für die FDP Volker Wissing (Südpfalz). Die Grünen stellten Tabea Rößner (Mainz) auf, die Linke Alexander Ulrich (Kaiserslautern).

In manchen Kommunen in Rheinland-Pfalz wird am Sonntag nicht nur der Bundestag gewählt, gleichzeitig stehen auch noch Bürgermeister- und Landratswahlen an. So wird beispielsweise im Kreis Trier-Saarburg ein neuer Landrat gewählt, genauso auch im Kreis Pitburg-Prüm.

Bundestagswahl 2017: Ergebnisse

Mit 35,9 Prozent der Zweitstimmen lag die CDU bei der Bundestagswahl 2017 in Rheinland-Pfalz deutlich vorn. Auf Platz zwei folgte die SPD. Die Ergebnisse von vor fünf Jahren im Überblick:

CDU SPD AfD FDP Grüne Die Linke Sonstige 35,9 % 24,1 % 11,2 % 10,4 % 7,6 % 6,8 % 3,9 %

(csr)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de