Ende einer Ära: Zu Besuch in Merkels Wahlkreis

Do, 23.09.2021, 14.42 Uhr

Nach mehr als 30 Jahren tritt die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht mehr als CDU-Direktkandidatin für den Bundestag in ihrem Wahlkreis an der Ostsee an. Ihr Nachfolger Georg Günther tritt in große Fußstapfen - und er versucht sich abzugrenzen von Merkel.