Bundestagswahl im TV und Livestream: Diese Sendungen zur Wahl laufen

Live-Sendung Bundestagswahl: So verfolgen Sie den Wahlabend im TV

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch wie funktioniert unser Wahlsystem überhaupt? Was hat es mit Überhangmandaten oder der Fünf-Prozent-Hürde auf sich? AFPTV gibt Orientierungshilfe.

Berlin Am 26. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. So können Sie die Wahlsendungen live im TV und im Stream verfolgen.