Ampel-Koalition: Das steht im Sondierungspapier von SPD, FDP und Grünen

Die Sondierungsteams von SPD, Grünen und FDP wollen nach den Gesprächen der letzten Tage ihren Parteien die Aufnahme von formellen Koalitionsverhandlungen empfehlen. Das erklärten die Parteispitzen und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Freitagmittag in Berlin.

Das Sondierungspapier, mit dem die Ergebnisse der Gespräche verschriftlicht wurden, sei ein „sehr gutes Ergebnis“, sagte Scholz. Es mache deutlich, dass in Deutschland eine Regierung gebildet werden könne, die in der Lage ist, einen Fortschritt zu erreichen. Er sprach vom „größten industriellen Modernisierungsprojekt“, das in Deutschland seit 100 Jahren durchgeführt worden sei.

Ampel-Verhandler überzeugt von ambitioniertem Koalitionsvertrag

„Wir sind davon überzeugt, dass wir einen ambitionierten und tragfähigen Koalitionsvertrag schließen können“, heißt es in dem Papier. Festgehalten als Ziele sind auf 12 Seiten unter anderem eine Modernisierung des Staates, verstärkte Anstrengungen im Klimaschutz und soziale Sicherheit.

Konkret nehmen sich die Sondierungsteams einen deutlich früheren Kohleausstieg vor („Idealerweise gelingt das schon bis 2030“), eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro und einen Einstieg in die Aktienrente. Nach den Vorschlägen der EU-Kommission im "Fit for 55"-Paket rechnen die Sondierer damit, dass ab 2035 in Europa nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden – "entsprechend früher wirkt sich dies in Deutschland aus", heißt es im Papier. Ein Tempolimit auf Autobahnen soll es nicht geben.

Bis in die frühen Morgenstunden des Freitags war über das Papier nach Angaben der Sondierer beraten worden. Bislang sei das Papier „relativ knapp“ gefasst, sagte Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock. Deshalb werde es in den einzelnen Feldern noch Konkretisierungen geben.

Habeck zu Ampel: Ziele der Koalition ohne Steuererhöhung möglich

Wie weit ein solches Bündnis tragen könne, lasse sich an zwei Aspekten ablesen, sagte Grünen-Parteichef Robert Habeck. Zum einen daran, dass genug Investitionsspielraum geschaffen worden sei ohne zusätzliche Belastungen für Bürgerinnen und Bürger, also ohne Steuererhöhungen. Der zweite „Glutkern“ des sich abzeichnenden Bündnisses sei eine gesellschaftliche Liberalisierung.

Die Grünen wollen für Sonntag einen kleinen Parteitag, den sogenannten Länderrat, einberufen. Dieser soll über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen abstimmen. Die SPD will noch am Freitagnachmittag eine Sondersitzung der Fraktion abhalten. Das Sondierungsteam der FPD wird laut Parteichef Christian Lindner den Gremien der Partei am Montag den Eintritt in formale Koalitionsgespräche empfehlen.

