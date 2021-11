Pandemie Corona in Hildburghausen: Die Stadt der Ungeimpften

"Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern": Angesichts der aktuellen Corona-Lage appelliert der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, an die Politik, strengere Maßnahmen zu treffen und die Impfquote zu erhöhen.

Hildburghausen. In Hildburghausen ist die Lage dramatisch. Der Ort hat eine der niedrigsten Impfquoten in Deutschland. Warum ist das so? Ein Besuch.