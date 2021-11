News zur Ampel: Union fordert Haltung zur Impfpflicht

In der Nikolauswoche soll die neue Bundesregierung vereidigt werden

Bislang gibt es aber noch keinen Koalitionsvertrag

SPD, Grüne und FDP verhandeln weiter in Berlin

Am Mittwoch steht die nächste Verhandlungsrunde an

Die Union fordert unterdessen eine Positionierung beim Thema Impfpflicht

Berlin. Noch diese Woche soll ein Entwurf des Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP stehen. Die Ampel drückt aufs Tempo, hat ein ehrgeiziges Ziel ausgegeben: Kanzlerkandidat Olaf Scholz soll in der Nikolauswoche ab dem 6. Dezember zum Kanzler gewählt und seine Regierung im Bundestag vereidigt werden. Wenn sie diesen Zeitplan halten wollen, haben die Koalitionäre in spe nicht mehr viel Zeit übrig: Die Grünen wollen noch ihre Mitglieder zum Koalitionsvertrag befragen. Bei der SPD entscheidet ein Parteitag.

So verhandeln die Parteien unter hohem Zeitdruck, am Mittwoch steht die nächste Runde für die Koalitionsverhandlungen an. Am Montag bereits hatten sich die Generalsekretäre der drei Parteien ausgetauscht. Es gab „redaktionelle Arbeiten“ zur Aufbereitung der bisherigen Verhandlungen.

Unterdessen übt sich die Union – formal noch Regierungspartei – in der Rolle als Oppositionsführerin. Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) hat am Dienstag SPD, Grüne und FDP zu einer Positionierung in der Debatte über eine allgemeine Impfpflicht aufgerufen.

News zur Ampel-Koalition von Dienstag, 23. November: Nächste Verhandlungsrunde soll am Mittwoch stattfinden

11.30 Uhr: In den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP sind nun die Parteispitzen am Zug. Es gebe vorbereitende Gespräche für die nächste Hauptverhandlungsrunde, die am Mittwoch stattfinden sollte, verlautete am Dienstag aus Verhandlungskreisen.

Am Montag hatten sich die Generalsekretäre der drei Parteien ausgetauscht. Es gab "redaktionelle Arbeiten" zur Aufbereitung der bisherigen Verhandlungen, wie die Deutschen Presse-Agentur in Berlin aus Kreisen der Unterhändler erfuhr.

An diesem Tisch soll bald das Kabinett der Ampel-Regierung sitzen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Unions-Fraktionsvize Frei fordert Ampel zu Positionierung bei Impfpflicht auf

10.58 Uhr: Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) hat die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP zu einer Positionierung in der Debatte über eine allgemeine Impfpflicht aufgerufen. Die Diskussion über das Thema habe seit einigen Tagen enorm an Fahrt aufgenommen, sagte Frei am Dienstag in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv. "Deswegen werden sich auch die zukünftigen Regierungspartner dazu verhalten müssen." Er habe bislang den Eindruck, dass die drei Parteien sehr unterschiedliche Positionen hätten.

Eine allgemeine Impfpflicht hält Frei nicht für geeignet, um die momentane Corona-Lage zu bekämpfen. Sie werde nicht dabei helfen, "die vierte Welle zu brechen", sagte der CDU-Politiker. Zudem sei "eine allgemeine Impfpflicht im Sinne eines Impfzwangs ein schwerer Grundrechtseingriff".

Auch der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lehnt eine allgemeine Impfpflicht weiterhin ab. "Sie löst unser akutes Problem nicht", sagte er im Deutschlandfunk mit Blick auf die vierte Corona-Welle. (fmg/dpa/AFP)

