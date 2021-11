Cannabis-Legalisierung: Die Pläne im Ampel-Koalitionsvertrag

Berlin Nachdem lange darüber gemunkelt wurde, ist es nun sicher: Die künftige Ampel-Koalition will Cannabis in Deutschland legalisieren.

Rund acht Wochen nach der Bundestagswahl haben sich die Parteien einer Ampel-Koalition auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Dem Dokument zufolge, das unserer Redaktion vorliegt, enthält der Vertrag auch einen Absatz zum Thema Cannabis. Das soll in Deutschland in Zukunft verkauft werden dürfen.

Lesen Sie auch: Alle Entwicklungen rund um die Regierungsbildung im Newsblog

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bereits seit Beginn der Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen war über eine Gesetzesänderung bei der Drogenpolitik gemutmaßt worden. Alle drei Koalitionsparteien hatten sich in ihren Wahlprogrammen für eine Neuregelung der Vorschriften zum Verkauf und Konsum von Cannabis ausgesprochen.

Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP: Cannabis wird legalisiert

In dem Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition heißt es nun, dass der Verkauf von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften legalisiert werden soll. Dies ermögliche es, die Qualität des Produkts zu kontrollieren und die Weitergabe von verunreinigten Substanzen zu verhindern. Auch der Jugendschutz solle so gewährleistet werden.

Auch interessant: Ampel-Parteien – Das sieht der Koalitionsvertrag zur Rente vor

SPD, Grüne und FDP wollen das Gesetz nach vier Jahren mit Blick auf seine gesellschaftlichen Auswirkungen evaluieren. Die Regelungen für Marketing und Sponsoring von Cannabis-Produkten sollen streng ausgestaltet werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de