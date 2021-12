Corona: Brinkhaus macht Druck auf Scholz – Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte

Er ist der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag: Ralph Brinkhaus (CDU) sagt im Interview mit unserer Redaktion, warum er sich noch schärfere Corona-Maßnahmen wünscht – und warum er glaubt, dass er sich an der Spitze der Unionsfraktion auch gegen Friedrich Merz behaupten könnte.

Herr Brinkhaus, wer ist Ihr Favorit für den CDU-Vorsitz?

Ralph Brinkhaus: Alle drei sind Mitglieder meiner Fraktion, ich kann mit jedem von ihnen gut zusammenarbeiten.

Die Frage ist nicht unerheblich für Ihre eigene Karriere: Friedrich Merz hat – anders als Norbert Röttgen und Helge Braun – wiederholt dafür plädiert, Partei- und Fraktionsvorsitz in eine Hand zu legen.

Ralph Brinkhaus: Das beunruhigt mich nicht. Erstens ist es die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die ihren Vorsitzenden aus den eigenen Reihen heraus wählt. Sie ist sehr unabhängig in ihrer Entscheidungsfindung spätestens seit 2018 …

… als Sie sich in einer Kampfkandidatur gegen den Merkel-Vertrauten Volker Kauder durchgesetzt haben.

Ralph Brinkhaus: Und zweitens tun wir gut daran, nicht alles auf eine Person zu setzen. Wir müssen auch über den Parteivorsitzenden und den Fraktionsvorsitzenden hinaus in der Breite sehr viel sichtbarer werden. Dazu gehören nicht nur die allseits bekannten Männer, sondern auch Frauen, junge Menschen oder auch Menschen mit einer Migrationsgeschichte. Wir müssen viel mehr Köpfe in die Sonne stellen, sonst werden wir nicht länger als Volkspartei wahrgenommen.

Warum haben Sie nicht selbst für den CDU-Vorsitz kandidiert?

Ralph Brinkhaus: Wir wollen die Union im Bundestag als Opposition so in den Wind stellen, dass sie nicht nur ein kritischer Gegner der Regierung ist, sondern mit eigenen Projekten auch viele positive Impulse setzt. Und da habe ich zusammen mit Alexander Dobrindt von der CSU sehr viel zu tun.

Die Entscheidung über den neuen Parteichef treffen erstmals die CDU-Mitglieder. Sollte die Basis auch über den nächsten Kanzlerkandidaten abstimmen?

Ralph Brinkhaus: Bei der aktuellen Wahl des CDU-Vorsitzenden fällt keine Vorentscheidung über den nächsten Kanzlerkandidaten oder die nächste Kanzlerkandidatin. In jedem Fall müssen wir uns für die nächste Kanzlerkandidatur ein besseres Verfahren überlegen als beim letzten Mal.

Ralph Brinkhaus ist Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktionen und in dieser Funktion künftig Oppositionsführer. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Stellen Sie sich eine Mitgliederbefragung oder eher eine Abstimmung in der Unionsfraktion vor?

Ralph Brinkhaus: Das werden CDU und CSU gemeinsam entscheiden müssen. Die Parteigremien haben die Aufgabe, ein Verfahren zu entwickeln, das tragfähiger ist als der Showdown im März dieses Jahres.

Angela Merkel verbringt ihre letzten Stunden im Kanzleramt. Was sollte die CDU aus dieser Ära bewahren?

Ralph Brinkhaus: Die Fähigkeit, Kompromisse zu finden und die Welt aus den Augen der anderen zu betrachten. Nicht immer und nicht um jeden Preis, aber das Verbindende ist ein wesentliches Element in einer Gesellschaft, die ihren Zusammenhalt zu verlieren droht. Es gibt international, aber auch national zu viele Politiker, die nur auf Sieg spielen. Das führt unweigerlich dazu, dass es zu viele Verlierer gibt. Wir sollten aus den politischen Kategorien von Sieg und Niederlage herauskommen.

Lesen Sie hier:Angela Merkel: So war die Kanzlerin hinter den Kulissen

Kann die Union überhaupt noch Opposition?

Ralph Brinkhaus: Das haben wir in den vergangenen Wochen schon bewiesen. Wir haben bei der letzten Änderung des Infektionsschutzgesetzes im November auf die Lücken hingewiesen und mit Erfolg weitere Instrumente eingefordert, um der dramatischen Corona-Lage zu begegnen. Und die Ampel hat dann auch nachgebessert.

Reichen Ihnen die Corona-Beschlüsse der jüngsten Bund-Länder-Runde?

Ralph Brinkhaus: Ich hätte mir noch schärfere Maßnahmen schon vor drei Wochen gewünscht. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist viele Schritte in die richtige Richtung gegangen. Aber ich befürchte, dass die Beschlüsse nicht reichen, um die Welle zu brechen und die Zahlen schnell wieder nach unten zu treiben.

An welcher Stelle würden Sie verschärfen?

Ralph Brinkhaus: Es ist wichtig, die Kontakte noch weiter zu reduzieren. In Gebieten mit hohen Inzidenzen muss man auch über befristete Kontaktbeschränkungen für Geimpfte nachdenken. Ich hätte mir außerdem eine Wiederholung der Bundesnotbremse vorstellen können, damit die Maßnahmen einheitlich in allen Bundesländern umgesetzt werden. Dafür haben wir die Rückendeckung des Bundesverfassungsgerichts, wie die Grundsatzentscheidung letzte Woche gezeigt hat. Am einfachsten wäre gewesen, wir hätten die epidemische Lage verlängert - und an einigen Stellen das Infektionsschutzgesetz geändert. Aber das haben die Ampel-Parteien aus dogmatischen Gründen leider abgelehnt.

Jetzt soll das Infektionsschutzgesetz nachgebessert werden - aber wie?

Ralph Brinkhaus: Es wurde zu viel wichtige Zeit verloren. Deswegen haben wir der Ampel angeboten, das Gesetzgebungsverfahren nächste Woche mit Sondersitzungen und Fristverkürzungen zu beschleunigen. Jedes neue Werkzeug, das den Ministerpräsidenten zur Verfügung steht, hilft.

Schulen und Kitas erweisen sich als Infektionstreiber. Halten Sie neue Schließungen für notwendig?

Ralph Brinkhaus: Schulschließungen sind erhebliche Belastungen für die Kinder, aber auch für die Eltern. Deswegen muss man damit sehr vorsichtig umgehen. Natürlich muss es das Bestreben der Schulminister sein, mit Maskenpflicht, Tests und Lüftung die Schulen so lange wie möglich offenzuhalten. Es darf aber für Regionen mit sehr hohen Inzidenzen keine Tabus geben. Ich kann die Ministerpräsidenten nur bitten, die Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, beherzt zu nutzen - und die Umsetzung auch zu kontrollieren.

Halten Sie eine allgemeine Impfpflicht für durchsetzbar?

Ralph Brinkhaus: Bei der allgemeinen Impfpflicht erwarte ich erst einmal, dass die Bundesregierung eine Position einnimmt. Der Bundeskanzler muss in dieser Frage Führung übernehmen, die Bundesregierung muss einen Gesetzgebungsvorschlag machen.

Gibt die Union die Abstimmung darüber frei?

Ralph Brinkhaus: Die Bundesregierung muss jetzt erst einmal einen Vorschlag zur Impfpflicht machen, der innerhalb der Ampel mehrheitsfähig ist. Und den schauen wir uns an. Es ist sehr schwierig, wenn die Ampel bei der ersten wichtigen Frage sagt, wir haben keine Position. Entschuldigung, aber das ist nicht meine Vorstellung, wie eine Regierung arbeitet. So kann man kein Land führen.

Schließen Sie aus, dass sich die Union an einem Gruppenantrag beteiligt?

Ralph Brinkhaus: Ein Gruppenantrag wäre jedenfalls ein Eingeständnis der Führungsschwäche des neuen Bundeskanzlers. Wir werden im Übrigen nicht aus Prinzip gegen alles sein, was die Regierung macht. Das ist nicht meine Vorstellung von Opposition. Wenn Links-Gelb gute und sinnvolle Vorschläge macht, sind wir dabei. Bei der Impfpflicht ist jetzt die Regierung am Zug.

Fürchten Sie Krawalle von Gegnern der Corona-Politik?

Ralph Brinkhaus: Es ist völlig legitim, mit allen demokratischen Mitteln gegen Corona-Maßnahmen zu kämpfen. Aber wenn der Protest gewalttätig wird und den Boden unserer Verfassung verlässt, dann ist das ein riesiges Problem. Wir haben eine Corona-Szene, die sich radikalisiert. Das macht mir Sorgen. Aber insgesamt haben wir eine große gesellschaftliche Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen. Und bei allem Respekt für unsere wichtige Aufgabe, die Gesellschaft zusammenzuhalten: Wenn lebenswichtige Entscheidungen aus Angst vor Minderheiten nicht oder zu spät getroffen werden, dann ist das letztlich Führungsschwäche der Politik.

Ungeimpfte dürfen nicht einmal mehr shoppen. Was sagen Sie dem aufgebrachten Einzelhandel?

Ralph Brinkhaus: Ich kann die Sorgen des Einzelhandels nachvollziehen. Aber in der Güterabwägung zwischen Gesundheitsschutz und wirtschaftlichen Interessen sind jetzt Einschränkungen unumgänglich, auch für den Einzelhandel.

Wie lange halten Sie Wirtschaftshilfen für sinnvoll?

Ralph Brinkhaus: Die Wirtschaftshilfen müssen so lange gezahlt werden, wie sie notwendig sind. Wir werden aber sehr genau darauf achten, dass Olaf Scholz und Christian Lindner die Pandemie nicht zur Geldbeschaffung für die Ampel-Pläne missbrauchen. Wenn sich Deutschland verschuldet, dann muss das ausschließlich und auf ein Minimum begrenzt für Corona sein und für sonst nichts. Sich Puffer anzulegen für Wahlversprechen – das ist gegen die Schuldenbremse und mit uns nicht zu machen. Denn dafür stehen wir als Opposition: Dinge, die falsch sind, transparent zu machen und zu verhindern.

