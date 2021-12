Scholz' Treffen mit Macron: So war die erste Auslandsreise des Kanzlers

Scholz zu Antrittsbesuch bei Macron

Olaf Scholz (SPD) ist auf seiner ersten Auslandsreise als Bundeskanzler in Paris mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zusammengetroffen. Während sich Frankreich dazu entschieden hat, Olympia in China nicht zu boykottieren, will sich Scholz in dieser Frage weiter nicht festlegen lassen.