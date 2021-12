Ricarda Lang: Neue Parteichefin der Grünen? Wofür die 27-Jährige steht

Gemunkelt wurde es schon seit einer Weile, jetzt ist es offiziell: Ricarda Lang, 27 Jahre alt und stellvertretende Parteivorsitzende der Grünen, will Parteichefin werden. Das gab sie am Montag bekannt. Jung, weiblich, offen bisexuell – wer ist die Frau, die bald eine Regierungspartei leiten will, und wohin will sie mit den Grünen?

Die Parteiführung wäre der vorläufige Höhepunkt einer Laufbahn, von der Lang selbst sagt, dass sie nicht unbedingt vorgezeichnet war: Die 27-Jährige wuchs in Nürtingen in Baden-Württemberg auf, als Tochter einer alleinerziehenden Mutter, die in einem Frauenhaus arbeitete. Noch als Teenager, sagt Lang, sei sie recht unpolitisch gewesen. Doch als sie 18 ist, muss das Frauenhaus schließen, weil nicht genug Geld da ist. Und die Schülerin fragt sich, wie das sein kann. Lesen Sie auch: Koalitionsvertrag unterzeichnet - Die wichtigsten Punkte

Ricarda Lang gilt bei den Grünen schon länger als Talent

Es sind Gerechtigkeitsfragen wie diese, die sie in die Politik und zu den Grünen bringen, erst zur grünen Hochschulgruppe, dann zur Grünen Jugend, die sie von 2017 bis 2019 als Bundesvorsitzende vertritt. Im selben Jahr, in dem sie die Leitung der grünen Jugendorganisation abgibt, wird Lang stellvertretende Parteichefin und frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Ihr Jura-Studium bricht sie da endgültig ab, widmet sich hauptberuflich der Politik. Bis heute gehören dabei soziale Gerechtigkeit und Frauenpolitik zu ihren inhaltlichen Schwerpunkten. Und auch Queerpolitik ist Lang wichtig. Mit ihrer Entscheidung, als erste Bundestagsabgeordnete offen zu kommunizieren, dass sie bisexuell ist, wollte sie auch Zeichen setzen für mehr Sichtbarkeit von bisexuellen Menschen.

Außerhalb der Grünen sucht und hält Lang den Kontakt zu sozialen Bewegungen, auf queeren Demonstrationen genauso wie auf Protesten zum 1. Mai, an der Tagebaukante im rheinischen Braunkohlerevier und vor dem Kanzleramt, wenn es um die Aufnahme von Geflüchteten geht. Innerhalb der Partei gilt sie seit einer Weile als Talent, das man auf der Rechnung haben sollte: Grüne aus unterschiedlichen Lagern beschreiben sie als analytisch stark, als Politikerin, die weiter nach vorn denkt als andere. Auch interessant: Das neue Kabinett - Das sind alle Ministerinnen und Minister

Und: Lang sei keine, die sich wegduckt, wenn es mal unangenehm wird, auch das sagen Parteikolleginnen und -kollegen. Als die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG kürzlich vor der Bundesgeschäftsstelle der Grünen demonstrierte, weil sie eine Zerschlagung der Bahn unter der Ampelkoalition fürchtete, kam Lang aus dem Gebäude und erklärte die Position der Partei, auch unter Buhrufen.

Ricarda Lang, hier im Sommer auf einem Parteitag der Grünen, bewirbt sich als neue Parteivorsitzende Foto: Kay Nietfeld / picture alliance/dpa

Die junge Politikerin war bereits Ziel vieler Attacken

Doch es sind nicht nur Sachdebatten, in denen sie hart angegangen wird. Langs Körper, ihr Gewicht machen sie immer wieder zum Ziel von Attacken, die mit ihrer Politik nichts zu tun haben. Im Sommer 2020 geht ein Foto der damals 26-Jährigen viral: Lang im Zug, ohne Maske und mit einer Tüte einer Fast-Food-Kette. Unter anderem AfD-Funktionäre teilen das Bild, es folgt eine Lawine von Häme und Beleidigungen online. Auch nach Fernsehauftritten häufen sich Angriffe, die auf Langs Äußeres abzielen.

Doch darüber will sie nicht mehr als nötig reden, stattdessen lieber über ihre politischen Ziele sprechen. Sie trete auch dafür an, „dass es Menschen wie meine Mutter in Zukunft leichter haben“, sagte Lang dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Ein Klischee sagt: Grün muss man sich leisten können. Meine Familiengeschichte ist ein Beleg fürs Gegenteil.“

Die bisherigen Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck haben die Grünen geöffnet für neue Wählerschichten, versucht, die Partei aus der Wohlfühl-Ökonische zu holen und auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die die Partei nicht als ihre natürliche Interessensvertretung sehen. Lesen Sie auch: Annalena Baerbock: So lief ihr Antrittsbesuch in Paris und Brüssel

Lang will auf Habecks und Baerbocks Strategie aufbauen

Darauf will Lang aufbauen: Die Grünen seien noch nicht am Ziel angekommen, „die führende progressive Kraft in diesem Land zu werden“. Sie wolle deshalb „über den Regierungsalltag hinausdenken und das Profil der Grünen weiter schärfen“. Und dann bei der Bundestagswahl in vier Jahren vielleicht die stärkste Kraft des Mitte-links-Lagers werden.

Dass ihre Bewerbung für die Parteispitze Erfolg haben wird, gilt als sehr wahrscheinlich. Am Montag freuten sich zahlreiche prominente Grüne öffentlich über die Ankündigung der Kandidatur. Die wahrscheinlich nächste grüne Doppelspitze ist damit komplett: Außenpolitiker Omid Nouripour hat schon vor einigen Tagen seine Kandidatur für den Posten angekündigt. Er begrüßte Langs Kandidatur auf Twitter: „Es wäre mir eine Freude, mit dir zusammen diese großartige Partei führen zu dürfen, liebe Ricarda“, schrieb Nouripour.

Eine junge queere Frau, ein erfahrener Parlamentarier mit Migrationsgeschichte, eine Vertreterin des linken Flügels, ein erklärter Realo – zusammen bilden Lang und Nouripour einen großen Teil ihrer Partei ab. Ob sie die Delegierten von sich überzeugen können, wird sich im neuen Jahr zeigen. Am letzten Januarwochenende wählen die Grünen ihre neue Parteispitze.

