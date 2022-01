Impfpflicht: Abgeordnete diskutieren, Gegner demonstrieren

Mi, 26.01.2022, 18.48 Uhr

Was spricht für eine allgemeine Impfpflicht, was dagegen? Der Bundestag befasst sich erstmals in einer sogenannten Orientierungsdebatte mit dem kontroversen Thema. Indes demonstrieren hunderte Menschen im Berliner Regierungsviertel gegen eine mögliche Impfpflicht.