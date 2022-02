Scholz: "Krieg in Europa verhindern"

Di, 08.02.2022, 20.16 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will mit Blick auf die Ukraine-Krise gemeinsam mit Frankreich und Polen einen "Krieg in Europa verhindern". Scholz äußerte sich in Berlin an der Seite des polnischen Präsidenten Andrzej Duda und des französischen Staatschefs Emmanuel Macron aus Anlass von Beratungen im diplomatischen Format des sogenannten Weimarer Dreiecks.