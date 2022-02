Vorbild Kanada: Trucker-Protest in Neuseeland

Mi, 09.02.2022, 11.47 Uhr

Gegner von Corona-Maßnahmen und Pflicht-Impfungen blockieren in Neuseelands Hauptstadt Wellington Straßen nahe dem Parlament. Vorbild sind offenbar die Corona-Proteste in Kanadas Hauptstadt Ottawa, wo Trucker seit längerem in ihren Fahrzeugen nahe dem Parlament ausharren.