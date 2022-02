USA schicken weitere 3000 Soldaten nach Polen

Sa, 12.02.2022, 11.12 Uhr

Die USA schicken in der Ukraine-Krise 3000 weitere Soldaten nach Polen. Angesichts der erhöhten Spannungen will US-Außenminister Antony Blinken am Samstag mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow sprechen.